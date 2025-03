USU: Kiireettömässä erikoissairaanhoidossa yhä laittomia jonoja

Hyvinvointialueet ja Hus-yhtymä eivät ole saaneet purettua kiireettömän erikoissairaanhoidon jonoja Valviran määräämässä ajassa, kertoo Uutissuomalainen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lain mukaan kiireetön erikoissairaanhoito on aloitettava kuuden kuukauden sisällä siitä, kun hoidon tarve on todettu. Uutissuomalaisen mukaan yli 18 500 potilasta on silti jonottanut kiireettömään erikoissairaanhoitoon yli puoli vuotta hyvinvointialueilla ja Hus-yhtymän alueella.

Tilanne on kuitenkin parantunut elokuulta, jolloin THL:n mukaan 31 000 potilasta oli odottanut hoitoon pääsyä yli puoli vuotta. Heidän osuutensa kaikista erikoissairaanhoitoa odottaneista oli tuolloin 18 prosenttia.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira antoi vuosi sitten Hus-yhtymälle ja 14 hyvinvointialueelle määräyksen siitä, että erikoissairaanhoitoon pääsyn on oltava lainmukaista maaliskuun loppuun mennessä. Ainoa poikkeus tähän on Etelä-Karjalan hyvinvointialue.