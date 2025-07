USU: Liikenne- ja viestintäministeri ehdottaa uutta tulosidonnaista auton romutuspalkkiota

Ensi vuonna alkaa romutuspalkkio, joka vaatii uuden auton ostoa. Suunnitteilla on toinen palkkio, jossa voisi ostaa myös käytetyn auton. Asiaa ehdottaa ministeri Lulu Ranne (ps.), mutta sen rahoitus on auki. Myös romutuspalkkioiden ilmastovaikutusten on kritisoitu jäävän olemattomiksi.