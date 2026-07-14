USU:n kysely: Perussuomalaiset vihoviimeinen vaihtoehto yli 40 prosentille suomalaisista

Uutissuomalaisen tuoreen kyselyn mukaan kaksi viidestä suomalaisesta äänestäisi kaikista viimeiseksi perussuomalaisia. Demokraatti Demokraatti

USU:n kyselytutkimuksen mukaan perussuomalaiset erottuu selvästi, kun puhutaan epämieluisimmasta äänestysvaihtoehdosta. Eduskuntapuolueista perussuomalaiset olisi vihonviimeinen vaihtoehto 42 prosentille, vasemmistoliitto 19 prosentille ja vihreät 12 prosentille vastaajista.

Kokoomus olisi sitä seitsemälle, kristillisdemokraatit kuudelle ja RKP, SDP ja Liike Nyt kukin kolmelle prosentille vastaajista. Toisessa ääripäässä on keskusta nollalla prosentilla.

Kuudelle prosentille vastaajista joko mikään puolue ei ole vastenmielinen, tai he eivät osanneet ottaa asiaan kantaa.

YLEISEN valtio-opin apulaisprofessori Hanna Wass Helsingin yliopistosta sanoo, että tulokset heijastavat yhä keskeisemmäksi nousevaa affektiivista eli tunneperäistä polarisaatiota puoluearvioissa. Äänestäjät eivät vain kannata omaa puoluettaan, vaan he tuntevat kasvavaa vastenmielisyyttä toisia puolueita ja näiden kannattajia kohtaan.

Wassin mukaan inho kasautuu toistuvasti perussuomalaisiin, vihreisiin ja vasemmistoliittoon.

KYSELYN mukaan sekä naiset että miehet vierastavat eniten perussuomalaisia. Naiset ovat kuitenkin selvästi kriittisempiä perussuomalaisia kohtaan kuin miehet, ja miehet tuntevat naisia enemmän vastenmielisyyttä vasemmistoliittoa ja vihreitä kohtaan.

Myös kaikki vastaajien ikäryhmät hylkivät eniten perussuomalaisia.

Iro Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi tuhat suomalaista 9.-17. kesäkuuta. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.