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Politiikka

14.7.2026 11:56 ・ Päivitetty: 14.7.2026 11:56

USU:n kysely: Perussuomalaiset vihoviimeinen vaihtoehto yli 40 prosentille suomalaisista

DEMOKRAATTI / MIKKO HUOTARI
Hallituspuolue perussuomalaisilla on nyt 45 kansanedustajaa.

Uutissuomalaisen tuoreen kyselyn mukaan kaksi viidestä suomalaisesta äänestäisi kaikista viimeiseksi perussuomalaisia.

Demokraatti

Demokraatti

USU:n kyselytutkimuksen mukaan perussuomalaiset erottuu selvästi, kun puhutaan epämieluisimmasta äänestysvaihtoehdosta. Eduskuntapuolueista perussuomalaiset olisi vihonviimeinen vaihtoehto 42 prosentille, vasemmistoliitto 19 prosentille ja vihreät 12 prosentille vastaajista.

Kokoomus olisi sitä seitsemälle, kristillisdemokraatit kuudelle ja RKP, SDP ja Liike Nyt kukin kolmelle prosentille vastaajista. Toisessa ääripäässä on keskusta nollalla prosentilla.

Kuudelle prosentille vastaajista joko mikään puolue ei ole vastenmielinen, tai he eivät osanneet ottaa asiaan kantaa.

YLEISEN valtio-opin apulaisprofessori Hanna Wass Helsingin yliopistosta sanoo, että tulokset heijastavat yhä keskeisemmäksi nousevaa affektiivista eli tunneperäistä polarisaatiota puoluearvioissa. Äänestäjät eivät vain kannata omaa puoluettaan, vaan he tuntevat kasvavaa vastenmielisyyttä toisia puolueita ja näiden kannattajia kohtaan.

Wassin mukaan inho kasautuu toistuvasti perussuomalaisiin, vihreisiin ja vasemmistoliittoon.

- Kokoomus, SDP ja keskusta ovat yleispuolueita, jotka tavoittelevat laajaa kannatusta eivätkä pyri aktivoimaan jakavia ryhmäidentiteettejä, hän kommentoi USU:lle.

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KYSELYN mukaan sekä naiset että miehet vierastavat eniten perussuomalaisia. Naiset ovat kuitenkin selvästi kriittisempiä perussuomalaisia kohtaan kuin miehet, ja miehet tuntevat naisia enemmän vastenmielisyyttä vasemmistoliittoa ja vihreitä kohtaan.

Myös kaikki vastaajien ikäryhmät hylkivät eniten perussuomalaisia.

Iro Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi tuhat suomalaista 9.-17. kesäkuuta. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

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