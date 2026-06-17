HS-gallup: SDP kärjessä – vasemmistoliitto uuteen ennätykseen

Vasemmistoliiton kannatus on noussut uuteen ennätykseen Helsingin Sanomien tuoreessa kannatusmittauksessa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Vasemmistoliittoa äänestäisi 11,2 prosenttia mittaukseen vastanneista, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt. Puolueen kannatus oli viime kuun kyselyssä 11 prosenttia ja korkeimmillaan kolmeen vuosikymmeneen.

Suosituimpana puolueena jatkaa SDP 24,1 prosentin kannatuksella. Seuraavina tulevat kokoomus 17,4 prosentilla sekä keskusta ja perussuomalaiset molemmat 13,6 prosentilla.

Kannatuksissa ei ole suuria muutoksia toukokuun kyselyyn verrattuna.

HALLITUSPUOLUEIDEN eli kokoomuksen, perussuomalaisten, RKP:n ja kristillisdemokraattien yhteenlaskettu suosio on tällä hetkellä tasan 38 prosenttia.

Kyselyyn vastanneista jopa viidennes eli 21 prosenttia ei osannut tai halunnut sanoa, mitä puoluetta äänestäisi eduskuntavaaleissa tai sanoi, ettei kävisi äänestämässä.

Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan mittaukseen haastateltiin päälle 4 000:ta ihmistä internetpaneelissa. Kyselyn otos edustaa täysi-ikäistä väestöä Manner-Suomesta.

Tulosten virhemarginaali on noin 1,5 prosenttiyksikköä suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla.