Utsjoki, Laukaa, Toivakka – kansanedustajat tyytyväisiä valtionosuuden korotuksista

Kansanedustaja, perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.) iloitsee Utsjoelle myönnetystä valtionosuuden korotuksesta talouden tasapainottamiseen. DEMOKRAATTI Demokraatti

Marinin hallitus teki eilen päätöksen vuoden 2022 harkinnanvaraisista valtionosuuden korotuksista. Päätöksen mukaan 15 kuntaa saa tukea yhteensä 10 miljoonaa euroa. Lapista mukana on Utsjoki, joka saa tukea 265 000 euroa (haki 300 000 euroa).

– Utsjoen kuntaa ovat kurittaneet koronaepidemian aiheuttamat tulonmenetykset muun muassa rajakaupan pysähtymisen myötä sekä lohenkalastuskiellon vaikutukset matkailuyrityksille ja muille paikallisille. Luonnonvarakeskuksen tekemän tutkimuksen mukaan Tenonjoen lohenkalastus tuo vuosittain noin 5 miljoonan euron tulot Utsjoen talousalueelle. Tulevan kesän 2023 täysimääräisen lohenkalastuskiellon kokonaistaloudelliset vaikutukset kolmessa vuodessa yltävät jo 15 miljoonaan euroon, Ojala-Niemelä toteaa tiedotteessaan.

– Harkinnanvaraisen valtionosuuden osoittaminen Utsjoen kunnalle on askel oikeaan suuntaan, mutta sen lisäksi valtioneuvoston on ryhdyttävä valmistelemaan tukipakettia kunnan, alueen yritysten ja kotitalouksien taloudelliseksi auttamiseksi tässä äkillisen rakennemuutoksen tilanteessa, Ojala-Niemelä jatkaa.

Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi.

– Utsjoki on osoittanut tahtotilan saattaa talous kuntoon ja valtion apu on tässä työssä tärkeä. Korotukset maksetaan kunnille tämän vuoden loppuun mennessä, Ojala-Niemelä päättää.

TÄNÄ vuonna Keski-Suomen kunnista kaksi saivat avustusta: Laukaa 1 miljoonaa ja Toivakka 430 000 euroa. Kansanedustaja Piritta Rantanen (sd.) iloitsee Laukaata ja Toivakkaa koskevista päätöksistä.

Rantanen kuvaa tasapainotusohjelmia tarpeellisiksi kuntatalouden alijäämän pienentämiseksi ja tulevaan varautumiseksi:

– Nämä rahat tulevat todella tarpeeseen. Molemmat tukea saavat kunnat tekevät voimakkaasti alijäämäisen tuloksen vuonna 2022 ja talouden tasapainoon saattaminen vaatii toimia. Laukaa kasvaa poikkeuksellisen nopeasti ja tukea tarvitaan koulujen ja lastensuojelun tarpeiden rahoittamiseen. Molemmilla kunnilla on sairaanhoitopiirin alijäämästä katettavaa ja tulossa on korkeiden energiahintojen vuoksi raskas talvi. Toivakassa kertynyttä alijäämää on muodostunut mm. monin osin epäonnistuneesta laajakaistahankkeesta, Rantanen sanoo omassa tiedotteessaan.

Valtioneuvoston päätöksen perusteella myönnetyt korotukset maksetaan kunnille viimeistään tämän vuoden loppuun mennessä.