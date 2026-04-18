Ulkomaat

18.4.2026 06:07 ・ Päivitetty: 18.4.2026 06:07

Uusi ennuste: EU:n väkiluku kutistuu roimasti vuosisadan loppuun mennessä

AFP / LEHTIKUVA

EU:n tilastokeskus Eurostatin mukaan EU:n väkiluku kutistuu lähes 12 prosenttia vuoteen 2100 mennessä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Tämä tarkoittaa, että EU:n alueella olisi tämän vuosisadan lopulla 53 miljoonaa ihmistä nykyistä vähemmän, Eurostat kertoi torstaina julkaisemassaan tiedotteessa.

Viime vuonna koko EU:n asukasluvun arvioitiin olevan vähän alle 452 miljoonaa. Tuolloin unionin maat olivat jo toipuneet koronapandemian vuosien vaikutuksista, ja maiden väestöt olivat alkaneet kasvaa.

Lyhyellä aikavälillä väestökasvun uskotaan jatkuvan seuraavat kolme vuotta ja saavuttavan huippunsa vuonna 2029. Silloin EU:n väestö olisi yli 453 miljoonaa.

Tämän jälkeen asukasluku alkaisi taas laskea ja asettuisi ennusteen mukaan vajaaseen 400 miljoonaan vuonna 2100. Esimerkiksi Yhdysvaltojen väkiluku on vähän alle 343 miljoonaa.

Arviot perustuvat EU-maiden syntyvyys-, kuolleisuus- ja maasta- sekä maahanmuuttotilastoihin.

Huomasitko nämä?

Janne Riiheläinen

Kolumnit
17.4.2026
Janne Riiheläinen: Trump haluaa voittaa, vaikka liittolaistenkin kustannuksella
Lue lisää

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
17.4.2026
Arvio: Kansallisteatterin uutuudessa Rautarouva ei ruostu vaikka dementia on lähimuistin jo hapertanutkin
Lue lisää

