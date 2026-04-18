Uusi ennuste: EU:n väkiluku kutistuu roimasti vuosisadan loppuun mennessä

Tämä tarkoittaa, että EU:n alueella olisi tämän vuosisadan lopulla 53 miljoonaa ihmistä nykyistä vähemmän, Eurostat kertoi torstaina julkaisemassaan tiedotteessa.

Viime vuonna koko EU:n asukasluvun arvioitiin olevan vähän alle 452 miljoonaa. Tuolloin unionin maat olivat jo toipuneet koronapandemian vuosien vaikutuksista, ja maiden väestöt olivat alkaneet kasvaa.

Lyhyellä aikavälillä väestökasvun uskotaan jatkuvan seuraavat kolme vuotta ja saavuttavan huippunsa vuonna 2029. Silloin EU:n väestö olisi yli 453 miljoonaa.

Tämän jälkeen asukasluku alkaisi taas laskea ja asettuisi ennusteen mukaan vajaaseen 400 miljoonaan vuonna 2100. Esimerkiksi Yhdysvaltojen väkiluku on vähän alle 343 miljoonaa.