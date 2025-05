Uusi paavi aikoo jatkaa edeltäjänsä tyylillä

Uuden paavin Leo-nimi on kunnianosoitus 1800-luvun lopulla paavina toimineelle Leo XIII:lle, joka puolusti työläisten oikeuksia.

Vastavalittu paavi Leo XIV sanoo aikovansa seurata paavina edeltäjänsä Franciscuksen jalanjäljissä. Kardinaalien kokoontumisessa lauantaina puhunut Leo kuvaili Franciscuksen olleen Jumalan sekä veljiensä ja sisartensa nöyrä palvelija.

Uudeksi paaviksi valittiin torstaina Robert Francis Prevost, historian ensimmäinen yhdysvaltalainen paavi. Puheessaan kardinaalikollegiolle uusi paavi ylisti edeltäjäänsä tämän omistautumisesta palvelukselle ja elämän yksinkertaisuudelle.

- Ottakaamme tämä kallisarvoinen perintö ja jatkakaamme matkaa saman uskosta syntyneen toivon innoittamana, hän sanoi Vatikaanin julkaiseman tekstin mukaan.

Leo kertoi valinneensa paavinimensä kunnianosoituksena 1800-luvun lopulla paavina toimineelle Leo XIII:lle, joka puolusti työläisten oikeuksia.

Paavin mukaan kirkon yhteiskunnallista opetusta tarvitaan nykyään vastauksena uudelle teolliselle vallankumoukselle sekä tekoälyn kehitykselle, jotka hänen mukaansa asettavat haasteita ihmisarvon, oikeudenmukaisuuden ja työvoiman puolustamiselle.

PERJANTAINA pitämässään ensimmäisessä saarnassaan paavi kehotti uskovia jatkamaan lähetystyötä, vaikka olosuhteet vaikeutuvat koko ajan.

LEO XIV on kirkon 267. paavi ja yhteensä 1,4 miljardin katolisen hengellinen johtaja. Hän on ollut liki kaksi vuosikymmentä lähetyssaarnaajana Perussa, ja hänellä on myös Perun kansalaisuus. Paavi Franciscus nimitti hänet kardinaaliksi vuonna 2023.

Uuden paavin virkaanastujaismessu pidetään ensi viikon sunnuntaina. Sen odotetaan tuovan Vatikaaniin tuhansia pyhiinvaeltajia.