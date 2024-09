Uusi työryhmä valmistelemaan kasvutoimia – Orpo pyysi veturiksi Varman Risto Murron

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on pyytänyt eläkeyhtiö Varman toimitusjohtajan Risto Murron vetämään työryhmää, joka valmistelee kasvutoimia hallituksen puoliväliriihtä varten. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Orpo kertoi asiasta toimittajille Kesärannassa.

Uusia toimia hänen mielestään tarvitaan, koska Venäjän käymä hyökkäyssota seurauksineen on vaikuttanut Suomen talouteen ja tilanteeseen.

- Koska geopoliittinen tilanne on vaikea, niin emme me voi tyytyä pelkästään niihin, mitä me olemme tehneet, vaan pitää löytää uusia keinoja.

Puoliväliriihi pidetään huhtikuussa. Orpon mukaan työryhmän tavoitteena on saada työ valmiiksi helmikuun loppuun mennessä.

- Poliittisesti on sen jälkeen tavoitteena, että hallitus voisi tehdä omassa puoliväliriihessään huhtikuussa niiden (työryhmän valmistelemien toimien) pohjalta jo päätöksiä. Jos matkan varrella tulee ideoita, joita voitaisiin nopeasti panna toimeen, niin sekin on mahdollista.

Työryhmä miettii, miten suomalaiset yritykset voisivat kasvaa ja investoida. Työryhmässä ovat mukana muiden muassa Orpon valtiosihteeri Risto Artjoki, kokoomuspoliitikko Jan Vapaavuori sekä työn ja talouden tutkimuslaitos Laboren johtaja Mika Maliranta.

