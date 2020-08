”Uusi vesiliikennereitti on mahdollisuus, ei uhka – Werning iloitsee Kimolan kanavan avaamisesta

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) iloitsee Kimolan kanavan avautumisesta.

DEMOKRAATTI Demokraatti

Kanavan suunnittelu vesiliikenteen käyttöön aloitettiin jo 1990-luvulla. Hänen mukaansa kanava tuo kauan odotetun väylän, joka yhdistää Kymijoen Päijänteelle, ja edelleen Vesijärven sekä Keiteleen ja Kansallisveden vesistöihin.

Noin 5,5 kilometriä pitkä Kimolan kanava avautui vesiliikenteelle tänään. Se antaa mahdollisuuden veneilyyn Kouvolasta jopa Jyväskylään saakka.

– Olen tyytyväinen siihen, että kanava vihdoin aukesi veneilylle. Hanke on ollut vuosien ajan vastatuulessa niin lainsäädännöllisten kuin rahoitusongelmien takia, Werning huomauttaa tiedotteessa.

Kustannukset ovat yhteensä noin 21 miljoonaa euroa, joista valtionosuus on ollut noin kaksi kolmaosaa alueen kunnat ovat maksaneet loput rakentamisesta.

Werning pitää hyvänä, että kanava jää Kouvolan kaupungin omistukseen.

– Se tuo kaupungille ja lähikunnille elinvoimaa ja auttaa pienyrittäjiä kehittämään kanavan varrelle uusia yrityksiä. Jo nyt alueelle on Kioskirantaan perustettu uusi ravintola ja suunnitteilla on ensi kesälle erilaisia matkailijoita palvelevia toimintoja kuten Vuolenkoskelle rakennettava kyläkeskus. Näen tämän uuden vesiliikennereitin mahdollisuutena, en uhkana.

Lisäksi Kimolan kanavan erikoisuutena on 70-metrinen veneilytunneli, jollaista Suomessa ei vielä ole ollut. Se on harvinainen myös koko maailmassa. Kanavan 12-metrinen sulutuskorkeus on poikkeuksellinen. Kanavan sulkua pääsee katselemaan myös näköalatasanteelta.

– Kouvolan alueen ja sen läheisyydessä olevien satamien veneilymahdollisuudet lisääntyvät merkittävästi Kimolan kanavayhteyden avautuessa ja kytkevät seudun vesistöt keskiseen Järvi-Suomeen, Werning sanoo.

Reitille on suunnitteilla reittiliikenteen lisäksi myös useita risteilyjä laiva–bussi-yhdistelmänä.

– Erilaisia risteilyvaihtoehtoja on riittävästi tarjolla,Werning huomauttaa.

Hän arvioi kanavan avaavan lisäksi lukemattomat mahdollisuudet kehittää matkailua varsinkin kesäisin niin suomalaisille kuin ulkomaalaisille turisteille.

– Tämä on myös tärkeä matkailuvaltti läheisen Pietari-yhteyden takia. Kouvola–Heinolan alueella on myös noin 20 000 vapaa-ajan-asuntoa, joten kanavan avaaminen palvelee asukkaita entistä paremmin.