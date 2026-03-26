Uutistoimisto: Iranilta vastaus Yhdysvaltojen suunnitelmaan sodan lopettamiseksi

Iran on vastannut Yhdysvaltojen 15-kohtaiseen suunnitelmaan sodan lopettamiseksi, kertoi iranilainen uutistoimisto Tasnim torstaina lähteidensä pohjalta. Vastaus lähetettiin välittäjän kautta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tasnimille puhuneen lähteen mukaan Iran teki vastauksessaan selväksi muun muassa sen, että Iranin hallintaoikeus Hormuzinsalmeen on turvattava. Tasminin mukaan Iran odottaa Yhdysvaltojen vastausta.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump kehotti torstaina Irania suhtautumaan vakavasti pyrkimyksiin lopettaa Lähi-idän sota.

- Iranin neuvottelijat anelevat meitä tekemään diilin, ja niin heidän pitäisi tehdäkin, koska heidät on sotilaallisesti hävitetty. — Heidän on parasta olla vakavissaan ennen kuin on liian myöhäistä, sillä kun niin käy, paluuta ei ole, eikä siitä tule kaunista, Trump kirjoitti omistamassaan Truth Social -palvelussa.

Trump jatkoi totuttuun tapaansa myös sotilasliitto Naton arvostelua.

- Nato-maat eivät ole tehneet kerrassaan mitään auttaakseen tämän mielipuolisen kansakunnan kanssa, joka on nyt sotilaallisesti hävitetty. Yhdysvallat ei tarvitse mitään Natolta, presidentti jatkoi.

Iran on toistuvasti kertonut, ettei mitään neuvotteluja ole käynnissä. Viimeksi keskiviikkona Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi sanoi, ettei Iran ole neuvotellut eikä aio neuvotella Yhdysvaltojen kanssa.

Trump puolestaan sanoi keskiviikkona iranilaisten kieltävän neuvottelut, koska iranilaisneuvottelijat eivät uskalla myöntää osallistumistaan pelätessään tulevansa tapetuiksi Iranissa.

PAKISTANIN ulkoministerin mukaan Yhdysvallat ja Iran käyvät jo epäsuoria keskusteluja Lähi-idän sodan lopettamisesta. Pakistan toimii neuvotteluissa välittäjänä.

Ulkoministeri Ishaq Darin mukaan spekulaatiot siitä, ovatko neuvottelut käynnissä, ovat tarpeettomia. Darin mukaan Pakistan välittää viestejä osapuolien välillä.

Dar kirjoitti viestipalvelu X:ssä, että myös muut ”veljelliset maat” kuten Turkki ja Egypti ovat mukana tukemassa neuvotteluja.

ISRAEL jatkoi torstaina iskujaan Iraniin. Puolustusministeriön mukaan iskuilla tapettiin muun muassa vallankumouskaartin laivaston komentaja Alireza Tangsiri sekä useita muita korkea-arvoisia upseereja.

Puolustusministeri Israel Katzin mukaan Tangsiri oli ”suoraan vastuussa terroristioperaatioista, joilla miinoitettiin ja tukittiin Hormuzinsalmea laivaliikenteeltä”.

Israelin pommitukset kohdistuivat muun muassa Isfahaniin ja Shiraziin Iranin keskiosassa, Bandar Abbasiin etelässä ja Tabriziin maan luoteisosassa.

Iran puolestaan ampui ohjuksia Israeliin, missä ainakin kuusi ihmistä sai lieviä vammoja taivaalta pudonneesta ohjusromusta. Lisäksi se hyökkäsi ohjuksilla ja drooneilla myös ainakin Saudi-Arabiaan ja Kuwaitiin.