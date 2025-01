Vaaleihin valmistautuva vihreät syyttää hallitusta sumutusaikeista – ”Kuinkas kävikään?”

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta syyttää pääministeri Petteri Orpoa (kok.) sammutetuin lyhdyin ajelemisesta kevään kunta- ja aluevaalien alla. Simo Alastalo Demokraatti

Orpo vakuutti torstaina Helsingin Sanomien haastattelussa, ettei hallitus kaavaile enää suuria lisäsäätöjä vaalien jälkeen järjestettävässä puoliväliriihessä.

– Sanoisin, että tämän hallituksen osalta suurimmat leikkaukset on jo tehty, Orpo totesi HS:lle.

Hallitukselle päänsärkyä tuottava hyvinvointialueiden talouden vakautustavoite on jäämässä merkittävästi jälkeen kaavailusta. Lain mukaan alueiden tulee kattaa vuoteen 2026 mennessä noin 2,7 miljardia alijäämiä, jotka ovat syntyneet vuosina 2023 ja 2024. Tälle vuodelle saadut hyvinvointialueiden talousarviot ja vuoden 2026 taloussuunnitelmat paljastavat, että tavoite jää noin miljardin lyhyeksi.

Sofia Virran mukaan Orpon puheet HS:ssa ovat pahasti risiriidassa valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) aikaisempien lausuntojen kanssa.

– En itse usko tätä hetkeäkään, vaan uskallan väittää, että tässä on kyse puhtaasti vaalipuheista, Virta sanoi vihreiden talvikokouksen tiedotustilaisuudessa eduskunnassa.

VIHREÄ eduskuntaryhmä ei Virran mukaan ole kuullut Suomen taloustilanteen muuttuneen merkittävästi Riikka Purran joulunaluspuheista. Tuolloin Purra sanoi, että kevään riihessä neuvotellaan uusista leikkauksista. Virta vetosi myös tuoreeseen OP-ryhmän talousennusteeseen, jossa tämän vuoden näkymät olivat heikentyneet.

– Vaikuttaa siltä, että hallituspuolueet lähtevät vaaleihin sammutetuin lyhdyin. Leikkauksista ei haluta puhua, jotta äänestäjiä ei suututeta tai karkoteta, mutta puoliväliriihessä niihin sitten kappas taas palataankin.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen totesi, että pohjimmiltaan on kyse myös äänestäjien kuluttajansuojasta.

– Kevään kuntavaaleissa päätetään isosti koulutuksen suunnasta seuraavaksi neljäksi vuodeksi ja aluevaaleissa sote-palveluiden suunnasta. Jos keskeiset hallituspuolueet lähtevät näihin vaaleihin kertomatta kaikkea mitä politiikkaa aikovat seuraavina vuosina tehdä, niin se on hankalaa demokratian kannalta, koska silloin äänestäjillä ei ole käytettävissään sitä tietoa mitä tarvitaan äänestyspäätökseen tekemiseen, Tynkkynen sanoi.

VIRTA ennustaa Orpon ja Purran lupaavan vaalipaneeleissa suomalaisille kauniita asioita samalla, kun he valmistautuvat leikkaamaan vaalien jälkeisessä riihessä sosiaali- ja terveyspalveluista ja koulutuksesta. Virta vertasi tilannetta vuoden 2023 eduskuntavaaleja edeltäneeseen keskusteluun.

– Riikka Purra kertoi, että heidän puolueelleen pienituloisilta leikkaaminen ei käy. Kuinkas kävikään? Meni muutama kuukausi ja valtiovarainministeri Purra hymyili sakset kädessä some-kuvissa ja leikkasi juuri pienituloisilta.

– Me muistamme kuinka puolueen puheenjohtaja Orpo paalutti eduskuntavaalikeväänä 2023, miten koulutuksesta ei leikata, miten opiskelijat ja koulutus ovat erityissuojeluksessa. Kuinka kävi? Juuri hänen hallituksensa petti nämä lupaukset. Minkä takia nyt siis olisi toisin? Itse varoitan suomalaisia, että todennäköisesti näemme uusinnan kevään vaaleissa tästä kevään 2023 vaalilupauksista ja niiden pettämisestä, Virta ennakoi.

KEVÄÄN tulevasta taloustilanteesta huolimatta opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle kohdistuu Virran mukaan 75 miljoonan euron säästöt. Sosiaalihuoltoon kohdistuva säästötarve on 100 miljoonaa.

– Olisi reilua, että suomalaisille meidän pääministeri Orpo ja valtiovarainministeri Purra, jotka ovat myös puolueidensa puheenjohtajia, kertoisivat jo tässä kohtaa, ovatko he leikkaamassa lisää heti vaalien jälkeen.

Virta toivoi hallitukselta lisätietoja jo lauantaina Educa-messujen puheenjohtajapaneelissa. Samalla hän vastuutti hallitusta koulutusleikkauksista, jotka hallituksen piiristä on pyritty kiistämään.

– On myös totaalista hölmöyttä kuvitella, ettei lapsilta, nuorilta ja perheiltä leikkaaminen heijastuisi myös koulutukseen, kouluihin ja oppimistuloksiin. Se on vähän sama tilanne, kun joku leikkaisi ensin pois bensa-aseman kartalta ja sen jälkeen toteaisi, että emmehän me autoilijoilta leikanneet. Hallitus on heikentänyt huomattavasti oppimisen edellytyksiä.

VIRTA alleviivasi sote-palveluiden ja koulutuksen yhteyttä. Esimerkiksi hän otti koulurauhan.

– Sitä rakennetaan sote-palveluissa, turvaamalla lapsiperhevanhemmuuden tuki, psykiatrian, mielenterveyden ja päihdepuolen palvelut. Emme usko, että näitä ongelmia korjataan kestävällä tavalla niin, että laitetaan henkilöt ruuvaamaan metallinpaljastimia koulujen oville.

– Emme halua sellaista Suomea, vaan sellainen, jossa on maailman paras koulu. Odotankin hallituspuolueilta hyvin maltillisia vaalilupauksia näillä lähtökohdilla. Hyvän arjen edellytysten rakentaminen on tällä hetkellä tehty aika vaikeaksi kunnissa ja alueilla, Virta sanoi.