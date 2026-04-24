24.4.2026 13:39 ・ Päivitetty: 24.4.2026 13:39
Vaalitietojärjestelmälle löytyi tekijä – vastaus on Kanada
Uuden vaalitietojärjestelmän konesali pidetään oikeusministeriön linjauksen pohjalta vastedeskin Suomessa.
Järjestelmän kehittäminen jatkuu Valtorin konesalissa, jonka toimittajaksi on kilpailutuksessa valittu kanadalainen tietotekniikka-alan yhtiö CGI, oikeusministeriö kertoo tiedotteessa.
Suomen vaalitietojärjestelmä piti alun perin siirtää yhdysvaltalaisen Amazonin pilvipalveluihin, mutta ministeriö keskeytti hankkeen maaliskuussa. Tätä perusteltiin ”kansainvälispoliittisen tilanteen” muuttumisella.
Taustalla on muun muassa halu vähentää yhteiskunnan kriittisten toimintojen riippuvuutta yhdysvaltalaisista järjestelmistä.
VIELÄ ENSI KEVÄÄN eduskuntavaalit toteutetaan nykyisellä vaalitietojärjestelmällä, joka perustuu perinteisiin Suomessa sijaitseviin konesaleihin.
Vaalitietojärjestelmän uudistamishanke aloitettiin muutama vuosi sitten. Uusi vaalitietojärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön tulevien eduskuntavaalien jälkeen.
Vaalitietojärjestelmästä löytyvät tiedot äänestyspaikoista, ehdokkaista ja äänioikeutetuista. Myös vaalien tuloslaskenta ja tuloksen julkaisu tehdään järjestelmän avulla.
