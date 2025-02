Vääntö Ukrainan mineraalioikeuksista jatkuu: tinkimisvaihe käynnissä Yhdysvaltain kanssa?

Yhdysvallat ja Ukraina jatkavat parhaillaan neuvotteluja sopimuksesta, jolla Yhdysvallat saisi oikeuksia Ukrainan raaka-aine- ja mineraalivarantoihin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Asiasta kertoo ukrainalainen hallituslähde uutistoimisto AFP:lle.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi torjui viime viikonloppuna saamansa alustavan sopimuksen, jossa Yhdysvallat olisi saanut oikeudet suureen osaan Ukrainan arvomineraaleista.

Ukrainan alueella on tiettävästi Euroopan suurimmat litiumin ja titaanin esiintymät. Maalla on myös runsaasti uraania ja mangaania. Öljy- ja kaasukentistä valtaosa on Venäjän miehittämillä alueilla Itä-Ukrainassa.

Kaivos- ja jalostusoikeudet olisivat toimineet takaisinmaksuna Yhdysvaltojen tuesta Ukrainalle sodan aikana. Sopimus ei sisältänyt turvatakuita Ukrainalle.

TARJOUKSEN hylkääminen saattoi yllättää Yhdysvaltain johdon. Tällä viikolla Zelenskyin ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin jännitteet tulivat näkyvästi julkisuuteen, kun Trump on ryöpyttänyt ukrainalaiskollegaansa.

Trump on muun muassa kutsunut Zelenskyiä diktaattoriksi, väittänyt tämän olevan hyvin epäsuosittu Ukrainassa ja syyttänyt Ukrainaa sodan alkamisesta.

AFP:n lähteen mukaan Yhdysvallat ja Ukraina ovat julkisista jännitteistä huolimatta jatkaneet keskusteluja mineraalisopimuksesta.

- Vaihdamme jatkuvasti luonnoksia keskenämme, lähetimme taas yhden eilen, hallituslähde kertoi perjantaina.

Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Mike Waltz sanoi torstaina, että Ukrainan tulisi tutustua sopimukseen ja allekirjoittaa se.

Zelenskyi on sanonut olevansa valmis pyrkimään vakavaan sopimukseen mineraaleista, mutta korostanut Ukrainan tarvitsevan turvatakuita.

- Minä suojelen Ukrainaa. En voi vain myydä sitä pois, Zelenskyi toisti keskiviikkona.