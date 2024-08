Väestöliitto kerää rahaa pysyäkseen entisellään – “Huonolta näyttää perheiden tilanne”

Sosiaali- ja terveysalan rahoitusta leikataan siinä määrin, että alalla joudutaan turvautumaan lahjoituksiin. Väestöliiton tiistaina käynnistämä Kaikki on perheestä -varainkeruukampanja on tästä esimerkki. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kampanjalla halutaan nimellisesti kasvattaa tietoisuutta perheiden hyvinvointia kohtaan, mutta konkreettisena tavoitteena on kerätä 250 000 euroa vuoden loppupuoliskon aikana. Rahoilla on tarkoitus säilyttää perhepalveluiden jatkuvuus nykyisellä tasollaan, sillä sote-alan rahoituksen kaventaminen tekee siitä julkisin varoin Väestöliiton mukaan mahdotonta.

Kampanjasta suunnitellaan vuosittain järjestettävää, sillä lisää on tulossa. Väestöliiton rahoituksesta 64 prosenttia on peräisin Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA).

Vuonna 2025 STEA-avustuksia myönnetään 80 miljoonaa vähemmän kuin tänä vuonna, ja nykyisen hallituskauden viimeisenä vuonna kokonaispotti laskee 252 miljoonaan. Määrä on kolmanneksen vähemmän kuin tänä vuonna. Asia selviää STEA:n verkkosivuilta.

- Huonolta näyttää perheiden tilanne. Kaikki sote-kentälle suunnitellut leikkaukset ovat riski, koska ne jotka ovat hyötyneet palveluista ovat jääneet tuuliajolle, Väestöliiton ohjelmajohtaja Marina Wetzer-Karlsson kommentoi STT:lle tilaisuudessa.

VÄESTÖLIITON palvelupäällikkö Heidi Schrooten kommentoi tiistaina järjestetyssä tiedotustilaisuudessa, että liiton palveluiden rahoitusta on leikattu 14 prosentin verran vaikka kysyntä niitä kohtaan on kasvanut huomattavasti. Koronapandemian seurauksena perheiden psyykkinen hyvinvointi on laskenut ja vuoteen 2022 verrattuna palveluiden pariin etsiytyy nyt neljänneksen verran aiempaa enemmän perheellisiä.

Myös hyvinvointialueet ovat viestineet Väestöliitolle, että resurssit eivät tahdo riittää.

Tilaisuudessa Väestöliiton toimitusjohtaja Eija Koivuranta toi ilmi tyytymättömyyden, jota sosiaali- ja terveysalalla koetaan alaan kohdistuvia leikkauksia kohtaan.

- Hallitusohjelmaan on kirjattu lapsiystävällisyys. Monet hallituksen teot ovat kuitenkin ristiriidassa tämän kanssa, Koivuranta mainitsi esityksessään.

Valtiovarainministeriön vuodelle 2025 tekemässä budjettiesityksessä myös mainitaan, että sosiaali- ja terveysministeriön määrärahoja leikataan 1,2 miljardilla eurolla. Tällä hetkellä valtion osuus Väestöliiton kokonaisrahoituksesta on noin viidenneksen, ja keräys- ja rahoitustuotoista koostuu hieman yli 10 prosenttia rahoituksesta.

- Meillä ei ole mitään mahdollisuuksia laventaa toimintaamme ilman varainhankintaa. Lahjoitusvarat ovat meille välttämättömiä, Schrooten kertoi STT:lle.

STT / Juuso Lindberg