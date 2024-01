Vaikka Stubb ja Haavisto jakavat samanlaisia arvoja, toinen heistä on konservatiiveille pienempi paha

Asian sanoitti selkeimmin sunnuntain vaalivalvojaisissa 19% ääniosuudella kisasta karsiutunut Jussi Halla-aho (ps.). Hän totesi, ettei kumpikaan kandidaatti ole perussuomalaisille luonnollinen valinta. Kun Halla-ahon kansallismielisyyteen mieltynyt äänestäjä katsoo toisen kierroksen ehdokkaita, hän näkee kaksi maahanmuuttomyönteistä globalistia.

STUBBISSA ja Haavistossa on toki myös eroja, joihin runsas miljoona ehdokkaansa menettänyttä porvariäänestäjää ryhtyy seuraavaksi perehtymään. En nyt käsittele heidän persoonallisuutensa piirteitä, jotka ovat käyneet politiikkaa läheisemmin seuranneille tutuiksi. Olen kiinnostunut porvariäänestäjien syvästä päädystä, joiden tuntojen tulkkina voidaan pitää keskikokoisen suomalaiskaupungin verran (50 000) ääniä saanutta Sari Essayahia (kd.).

Essayah pohti sunnuntaina kannattajiensa taipumusta taktiseen äänestämiseen. Ideana on tunnetusti äänten keskittäminen oman suosikkiehdokkaan sijaan vaihtoehdolle, jonka uskotaan menestyvän paremmin ja esimerkiksi torppaavan inhokkiehdokkaan mahdollisuuksia. Essayah tuli taktisesta äänestämisestä puhuessaan nostaneeksi sen mahdolliseksi tavoitteeksi Haaviston tappion. Esillä oli vaihtoehto, jossa KD:n äänestäjät olisivat suosineet tähän päästäkseen Halla-ahoa. Essayah piti ajatusta erikoisena, koska Halla-ahon katsottiin kyselyiden perusteella häviävän toisella kierroksella Haavistolle.

Mistä on kyse? Tietysti KD:n kannattajien konservatiivisuudesta, johon ei mahdu Haaviston ja hänen kumppaninsa Antonio Floresin parisuhteen kaltaista perhettä.

IT WAS Adam and Eve, not Adam and Steve, kuten Essayahin kannattajien kristillisen perhekäsityksen kiteyttävässä amerikkalaisessa vitsissä todetaan.