18.11.2025 12:46 ・ Päivitetty: 18.11.2025 13:36

Vain Ranskassa: upseeri sai ylennyksensä yli sata vuotta myöhässä

LEHTIKUVA / AFP
Vakoilusyytteistä vapautunut Dreyfus (toinen oikealta) kunniamerkkitilaisuudessa 1906.

Ranskassa juutalainen upseeri Alfred Dreyfus on ylennetty postuumisti prikaatikenraaliksi 130 vuotta hänen kohutun oikeudenkäyntinsä jälkeen. Asevoimien kapteeni Dreyfus tuomittiin väärin perustein maanpetoksesta vuonna 1895.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Presidentti Emmanuel Macronin ja pääministeri Sebastien Lecornun allekirjoittama laki ylennyksestä julkistettiin Ranskan virallisessa lehdessä tiistaina. Aiemmin laki oli hyväksytty maan parlamentissa, ja sitä pidetään symbolisena eleenä antisemitismiä eli juutalaisvastaisuutta vastaan nyky-Ranskassa.

Aikanaan koko Ranskan seuraamaa Dreyfusin oikeudenkäyntiä leimasi voimakas antisemitistien lehtikirjoittelu, ja yleinen juutalaisten syyttäminen vehkeilystä valtiota vastaan.

Dreyfusin harvoihin julkisiin puolustajiin kuului kirjailija Emile Zola. Hän kirjoitti Dreyfusin tueksi kuuluisaksi tulleen kirjallisen puolustuspuheen otsikolla J´Accuse…! (Minä syytän…!)

DREYFUSIA (1859-1935) syytettiin tykistöä koskevien salaisten tietojen vuotamisesta Saksan sotilasasiamiehelle. Syytös perustui saksalaisten roskakorista löytyneen paperin perusteella tehtyyn käsialavertailuun.

Asiakirja osoittautui pian toisen upseerin kirjoittamaksi, mutta asevoimien johto yritti vuosien ajan salata antaneensa väärän tuomion. Dreyfus ehti istua pitkään kurjissa oloissa pahamaineisessa Pirunsaaren vankisiirtolassa.

Asevoimien ja puolustusministeriön johtoa riepotelleen laajan poliittisen skandaalin pyörteissä Dreyfus sai presidentin armahduksen 1899, mutta rikostuomio jäi voimaan. Se kumottiin lopulta kokonaan vasta vuonna 1906. Samalla hänet ylennettiin majuriksi, mutta hän joutui Pirunsaarelle terveytensä menettäneenä hakemaan eroa asevoimista jo 1907.

Iästään huolimatta Dreyfus lähti vielä vapaaehtoisesti reserviupseerina poikansa kanssa ensimmäiseen maailmansotaan ja osallistui tykistötaisteluihin muun muassa Verdunissa. Hän kuoli 76-vuotiaana everstiluutnanttina vuonna 1935.

POSTUUMIA ylennystä koskevaa lakia ajaneiden mukaan 36-vuotiaalla, sotateknologiaa tunteneella kapteenilla olisi ollut hyvät edellytykset nousta Ranskan armeijan johtopaikoille, jos oikeudenkäyntiskandaali ei olisi pysäyttänyt hänen urakehitystään.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

