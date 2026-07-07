Vakavien ulosottotapausten määrä kasvaa nopeasti

Suomalaisten velkaongelmat näyttävät kasautuvan: ulosottoon joutuneiden on yhä vaikeampaa pyristellä eroon velkakierteestä, Asiakastieto kertoo. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Suomessa oli kesäkuun lopussa vajaat 390 000 ihmistä, joilla oli vähintään yksi maksuhäiriömerkintä. Maksuhäiriöisten määrä kasvaa, mutta aiempaa hitaammin.

Pitkäkestoisessa ulosotossa olevien kuluttajien määrä on noussut vuodessa lähes 25 prosenttia. Pitkäkestoinen ulosotto tarkoittaa tilannetta, jossa palkan tai eläkkeen ulosmittaus on jatkunut vähintään 18 kuukautta viimeisen kahden vuoden aikana.

Kesäkuun lopussa pitkäkestoisen ulosoton piirissä oli yli 20 000 ihmistä. Vuotta aiemmin vastaava luku oli 16 500.

Asiakastiedon maajohtaja Arto Paukku kommentoi tiedotteessa, että kehitys on suora signaali siitä, että jo syntyneet velkaongelmat sitkistyvät ja syvenevät.

- Meidän on yhteiskuntana kiinnitettävä entistä enemmän huomiota siihen, miten talousvaikeuksissa kamppailevia kuluttajia voidaan tukea ja auttaa huomattavasti nykyistä aikaisemmassa vaiheessa – ennen kuin tilanne kriisiytyy näin syväksi.

VAIKKA KAIKKIEN maksuhäiriöisten kuluttajien määrä kasvoi ja on Asiakastiedon mukaan edelleen lähellä historiallisia huippuvuosia, on kehityksessä näkyvissä merkkejä suunnanmuutoksesta.

Huhti-kesäkuussa maksuhäiriöisten henkilöiden määrä kasvoi 2 300 hengellä. Tämä on lähes neljänneksen vähemmän kuin vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana ja yli 30 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden aikana.

Yksittäisiä maksuhäiriömerkintöjä rekisteröitiin vuoden ensimmäisen puoliskon aikana vähän yli 900 000 kappaletta. Tämä on alhaisin lukema sitten vuoden 2022.

Ensimmäisen maksuhäiriömerkinnän sai huhti-kesäkuun aikana vajaat 18 000 henkilöä. Luku on noin tuhat vähemmän kuin vuoden ensimmäisen kolmen kuukauden aikana.

Yksittäisten rekisteröityjen maksuhäiriöiden määrän lasku näkyy muissa maksuhäiriötyypeissä, Asiakastieto kertoo. Käräjäoikeuksien antamat yksipuoliset velkomustuomiot vähentyivät noin 20 prosenttia. Myös tililuottojen, kuten luottokorttilaskujen, maksamattomuudesta liittyvät merkinnät ovat vähentyneet selvästi.

Juttua täydennetty kauttaaltaan klo 10.26.