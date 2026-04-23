Väkivaltatilastoissa ruma nousu – syytä ei tiedetä

Henkirikosten ja niiden yritysten määrä on kasvanut talven aikana selvästi, kertoo Tilastokeskus.

Henkirikoksia tehtiin keskuksen kirjausten mukaan 23, eli neljä enemmän kuin vastaavaan aikaan viime keväänä. Yrityksiäkin oli aiempaa enemmän.

Nousu alkoi jo loppusyksyllä.

– Kahden edellisen vuosineljänneksen aikana henkirikoksia on tullut tietoon kaikkiaan 47. Taso on korkea, jos sitä vertaa esimerkiksi vuoteen 2023, jolloin koko vuonna tehtiin 57 henkirikosta, Tilastokeskuksen yliaktuaari Kimmo Haapakangas sanoo tiedotteessa.

Tapon, murhan tai surman yrityksiä paljastui alkuvuonna kaikkiaan 122, mikä on Haapakankaan mukaan suurin luku tilaston historiassa. Kasvua edelliskeväästä oli kolmanneksen verran.

Mitään erityistä selittävää tekijää muutokselle ei vielä ole ainakaan tilastoista löytynyt. Yksi syy voi olla lähisuhdeväkivallan yleisyys. Pahoinpitelyjen ja tappoyritysten uhriksi joutuu Suomessa yleensä yksityisasunnossa, usein omassa kodissaan – harvemmin kadulla jengien kourissa.

PAHOINPITELYJÄKIN tuli poliisin tietoon seitsemän prosenttia enemmän kuin viime keväänä.

Rikostilastoissa näkyy selvää, 18 prosentin kasvua muun muassa myymälävarkauksien määrissä. Muut varkaudet eivät ole erityisemmin lisääntyneet.

Koko maassa eniten myymälävarkauksia tehdään pääkaupungissa. Sen sijaan muun muassa Oulussa myymälävarkaudet ovat vähentyneet parissa vuodessa huomattavasti.