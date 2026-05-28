Laula sitä suvivirttä – älä möykkää aiheesta somessa

On kevät ja Suvivirttä, tuota 1600-luvulla sävellettyä ”taisteluhymniä” lauletaan taas koulujen päättäjäisissä. Valitettavasti mediassa ja somessa leviävä suvivirsiaiheinen julkinen mölinä uhkaa estää laulua kuulumasta. Simo Alastalo Demokraatti

Virren ja Varpunen jouluaamuna -laulun veisuusta on rapsautettu Espoon kaupungille uhkasakot, ja laulua kuulemaan joutuneelle korvauksia.

Siksi Suvivirttä lauletaan nyt kaikkialla. Mediassa, eduskunnan valtiosalissa ja aivokuorellani, kun koetan rentoutua.

Käynnissä on taistelu, jossa perinteinen suomalainen yhtenäiskulttuuri koivuine, tähtineen ja luterilaisine perinteineen on tullut haastetuksi.

Jos droonivaroitukset menivätkin mönkään, Wilmaan lähitunteina napsahtelevat Suvivirsi-alertit kehottavat koululaisten vanhempia valppauteen kautta maan. Kevätjuhlissa ei ehkä ole turvallista.

KULTTUURISOTIEN rintamat heimouttavat yhteiskuntaa. Ne ovat nimensä mukaisesti rintamia, joissa vihollisleirit kiikaroivat toisiaan taisteluhaudoista.

Vastapuolta ei silmäillä keskustelun vaan sodan toivossa. Puheiden tavoitteena on vihollisuuksien lietsonta ja vastustajan voittaminen kaikilla mahdollisilla keinoilla, kunhan kyse ei ole asiallisesta argumentoinnista. Se olisi tässä sodassa raukkamaista. Lisää aiheesta Ministeri ei kiirehdi lakimuutoksia – Pitäisi olla muutenkin selvää että Suvivirsi on osa perinnettä

Virrestä on jo opetushallituksen ohjeistus, kolme perustuslakivaliokunnan ratkaisua, eduskunnan oikeusasiamiehen kanta ja tuhansia julkisia kansalaismielipiteitä.

Niin sanottua suvivirsikeskustelua on nyt oman rajallisen muistini mukaan 20 vuoden ajan kokeiltu. Ei ole toiminut eikä toimi.

Viimeisimpänä Suvivirttä on ehdotettu lisättäväksi perusopetuslakiin, vaikka virrestä on jo opetushallituksen ohjeistus, kolme perustuslakivaliokunnan ratkaisua, eduskunnan oikeusasiamiehen kanta ja tuhansia julkisia kansalaismielipiteitä, joita tulee jatkuvasti lisää myös tätä kirjoitettaessa.

Ennen kuin Suvivirttä esitetään lisättäväksi perustuslakiin, samalla kun sitä soitetaan cell broadcast -järjestelmän kautta väkisin kaikille, ehdotan uutta lähestymistapaa.

LAULETAAN virttä jatkossakin koulujen päättäjäisissä, koska kyse ei (edellä luettelemieni viranomaispäätösten mukaan) ole uskonnon harjoittamisesta.

Jos tulee ongelma, suhtaudutaan siihen samalla tavoin kuin muihinkin arjen vähäisiin vastoinkäymisiin. Ei tehdä juttuja. Ei möykätä somessa. Ei veisata virttä julkisilla paikoilla holtittomasti niin kuin veristen peltojen Marseljeesia Ranskan vallankumouksessa.

Suhtaudutaan siihen samalla tavoin kuin muihinkin arjen vähäisiin vastoinkäymisiin.

Jos joku valittaa, antaa valittaa. Jos tulee hallinnollinen prosessi, antaa tulla, koska tulee myös kevät, uudet silmut ja koululaisten kesäloma.

Jos tämä joitakin itkettää, kaikkien ei ole pakko itkeä.

Tunteiden ei ole pakko levitä influenssan tavoin vain siksi, että Zuckerberg, Musk ja iltapäivälehdet saavat siitä rahaa.