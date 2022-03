Vakuutusyhtiön ja ravintoloiden kiistaan epidemiakorvauksista haetaan ratkaisua poikkeuksellisesti suoraan KKO:sta

Korkein oikeus (KKO) ottaa ravintola-alan epidemiakorvauksia koskevan kiistan käsiteltäväkseen. Oikeus myönsi tiistaina valitusluvan vakuutusyhtiö Pohjola Vakuutukselle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yli sata ravintola-alan yritystä haastoi Pohjola Vakuutuksen oikeuteen saamatta jääneistä epidemiakorvauksista. Yritykset ovat katsoneet olevansa oikeutettuja vakuutuskorvauksiin, kun ravintolatoimintaa koronan vuoksi rajoitettiin eri tavoin.

Pohjola kieltäytyi korvaamasta ravintolayhtiöille liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuneita vahinkoja epidemiakeskeytysvakuutuksesta, koska sen mukaan valtioneuvoston asetus ei ollut vakuutusehdoissa tarkoitettu viranomaisen antama tartuntatautilakiin perustuva määräys.

Käräjäoikeus osin hylkäsi, osin hyväksyi kanteet

Marraskuussa Helsingin käräjäoikeus antoi välituomiot viiden ravintolan kanteista. Välituomioissa käräjäoikeus osin hyväksyi ja osin hylkäsi kanteet.

Oikeuden mukaan korvattavia vakuutustapahtumia eivät olleet huhti-toukokuussa 2020 ja maaliskuussa 2021 määrätyt koronarajoitukset ja niiden aiheuttamat vahingot. Kyseisillä ajanjaksoilla viranomaiset rajoittivat koko maassa ravintoloiden aukioloa ja yleisötapahtumien ihmismäärää koronatilanteen vuoksi. Paikoitellen ravintolat suljettiin kokonaan.

Korvattavia vakuutustapahtumia taas olivat oikeuden mukaan ne rajoitukset, jotka määrättiin edellä mainittujen ajanjaksojen ulkopuolella väliaikaisten lainmuutosten perusteella ja jotka olivat tulleet voimaan maaliskuun 2020 ja kesäkuun 2021 välillä.

Kesäkuun 2021 alussa yritysten vakuutuksissa astui voimaan vakuutusehto, joka rajasi koronavahingot pois vakuutuksessa korvattavista vahingoista. Sen jälkeen tapahtuneita koronaepidemiaan liittyviä vahinkoja ei oikeuden mukaan tarvinnut korvata vakuutuksesta.

Poikkeuksellinen muutoksenhakukeino

Käräjäoikeuden välituomioiden jälkeen Pohjola ja yritykset sopivat, että yhteen tuomioista haetaan ennakkopäätösvalituslupaa KKO:sta, eli siitä valitetaan hovioikeuden sijaan suoraan ylimpään oikeusasteeseen.

Ennakkopäätösvalitus on poikkeuksellinen muutoksenhakukeino. KKO voi myöntää luvan ennakkopäätösvalitukseen vain, jos asia on tärkeä saattaa KKO:n ratkaistavaksi joko oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi tai lain soveltamiseksi muissa samanlaisissa tapauksissa.

KKO:ssa asiassa on kyse siitä, onko valtioneuvoston asetusta pidettävä vakuutusehdossa tarkoitettuna viranomaisen antamana määräyksenä. Myös kyseessä olevan ravintolayrityksen valituslupahakemus on edelleen KKO:ssa vireillä, mutta sen osalta valitusluvan myöntäminen on siirretty viisijäsenisen kokoonpanon ratkaistavaksi, KKO:sta kerrottiin tiistaina.

STT – Maria Rosvall