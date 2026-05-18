18.5.2026 12:40 ・ Päivitetty: 18.5.2026 12:40

Valio uhkaa lopettaa Oulun-tehtaansa tuotannon

Jäätelönvalmistusta Valion Oulun-tehtaalla.

Elintarvikekonserni Valio kertoo suunnittelevansa Oulun-tehtaansa toimintojen siirtämistä Riihimäelle, Jyväskylään ja Joensuuhun. Valio perustelee tehtaan sulkemisuhkaa tuotantonsa kannattavuuden parantamisella.

Ensi viikolla Oulussa aloitettavissa muutosneuvotteluissa on mukana 264 ihmistä, joista ehkä 140 menettänee työpaikkansa. Tehtaan alasajo tehtäisiin vaiheittain kesään 2028 mennessä.

Oulun tehtaalla on ollut maitotuotteiden valmistusta jo vuodesta 1923 asti. Nyt Maikkulan meijerissä päätuotteena ovat hapanmaitotuotteet, kuten piimät, jugurtit, viilit, ranskankermat ja smetana. Tehtaalla valmistuu myös jäätelöä.

Maikkulaan kerätään maitoa Pohjois-Pohjanmaan alueelta. Tehdasalueen rakennuksia ja laitteita on uusittu pitkin 2000-lukua.

Valio sanoo tiedotteessaan, että Ouluun jäisi tehtaan mahdollisen sulkemisen jälkeen jonkin verran varastotoimintaa ja myyntiyksiköitä.

VALION MUKAAN alan kustannustaso on noussut ja Oulun tehtaan tuotantomäärät laskeneet kysyntämuutosten takia.

Tuotannon keskittämisellä etelämmäksi yhtiö uskoo saavansa tehostettua toimintaansa.

Valio lupaa tarjota osalle työntekijöitä uusia töitä muualta konsernista.

Valiolla on yhteensä noin 4600 työntekijää.

