29.4.2026 11:26 ・ Päivitetty: 29.4.2026 11:26

Valiokunta: Eläimet eivät tarvitse oikeuksiaan perustuslakiin

Kansalaisaloite olisi tuonut eläimille turvatummat oikeudet itsenäiseen elämään.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on ottanut kielteisen kannan kansalaisaloitteeseen, jossa haluttiin kirjata eläinten oikeudet perustuslakiin.

Valiokunnan selvä enemmistö esittää eduskunnalle aloitteen hylkäämistä.

Aloitteentekijät olivat halunneet, että perustuslakiin lisättäisiin kokonainen uusi luku ja viisi pykälää eläinten perusoikeuksien turvaamiseksi.

Aloitteessa esitetään muun muassa, että eläimet tehtäisiin lain silmissä asianosaiskelpoisiksi, ja eläinten puhevaltaa käyttäisi erikseen lailla säädetty ihmisedustaja. Tämä avaisi työmahdollisuuksia esimerkiksi eläinoikeusjuristeille ja eläinten oikeusavustajille.

Luonnonvaraisille eläimille annettaisiin perustuslaissa oikeus elämään, jonka seurauksena esimerkiksi niiden tarpeeton tappaminen olisi ihmisiltä lähtökohtaisesti kiellettyä.

VALIOKUNNAN mielestä ihmisten ja eläinten perusoikeuksien täysi rinnastaminen perustuslakitasolla ei istu länsimaiseen valtiosääntötraditioon.

Kansalaisaloitteen oikeusvaikutukset jäisivät myös turhan epäselviksi ja vaikeasti ennakoitaviksi.

Perustuslain 20. pykälässä ihmiset vastuutetaan jo huolehtimaan luonnosta ja ympäristöstä. Valiokunta muistuttaa, että eduskunta voi aina halutessaan säätää tavallisia lakeja, joilla eläinten oikeuksia ja itseisarvoa taataan.

Valiokunnan jäsenistä vain vihreiden Fatim Diarra ja vasemmistoliiton Johannes Yrttiaho jättivät päätökseen vastalauseensa: heidän mielestään kansalaisaloite pitäisi hyväksyä.

