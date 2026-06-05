Valiokunta muutti merkittävästi hallituksen esitystä – alkoholin kotiinkuljetukseen vuorokauden viive ja tiukka prosenttiraja

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta jyräsi yhden äänen enemmistöllä alkoholin etämyyntiä koskevan hallituksen lakiesityksen uuteen uskoon. Demokraatti Demokraatti

Enemmistö syntyi, kun hallituspuolue kristillisdemokraattien Päivi Räsänen asettui odotetusti opposition kanssa samalle linjalle.

Valiokunta asetti alkoholin kotiinkuljetukseen 24 tunnin viiveen. Sitä aikaisemmin etänä ostettuja ja kotiin kuljetettavia alkoholijuomia ei saisi mietinnön mukaan asiakkaalle toimittaa. Valiokunta puuttui myös alkoholin vahvuuteen. Kun hallituksen esityksessä etämyytävän alkoholin prosenttiraja oli 80, on se mietinnössä laskettu samalle tasolle kuin vähittäiskaupassa eli 5,5/8 prosenttiin.

– Tässä (hallituksen esityksessä) olisi asetettu kotimaiset ja ulkolaiset toimijat erilaiseen asemaan. Eli kotimaiset olisivat saaneet vain näitä miedompia juomia kuljettaa kotiin mutta sitten etämyyjät taas näitä vahvoja juomia, Räsänen perusteli valiokunnan kokouksen jälkeen.

Kaikkiaan sosiaali- ja terveysvaliokunta teki lakiesitykseen mietinnössään 18 pykälämuutosta.

Kotiinkuljetus olisi mietinnön mukaan mahdollista vain koti- ja yritysosoitteisiin. Kuljetusta esitetään erikseen kiellettäväksi muun muassa toisen asteen oppilaitoksiin.

VALIOKUNTA puuttui puheenjohtaja Krista Kiurun (sd.) mukaan myös verotukseen. Asiantuntija-arvioiden mukaan etänä ostetusta alkoholista jää vuosittain saamatta verotuloja 60 miljoonasta jopa 300 miljoonaan euroon.

– Tällaisessa tilanteessa, jossa sosiaali- ja terveydenhuollosta ja sosiaaliturvasta on näin kovasti säästetty, valiokunta totesi,

että olisi mahdotonta toimia niin, että lainsäädännöllisesti ei varmisteta, että veronmaksu valvotaan loppuun asti, Kiuru sanoi sosiaali- ja terveysvaliokunnan istunnon jälkeen perjantaina.

Verovalvontaa pyritään mietinnössä parantamaan etämyyjien rekisteröitymisvelvoitteella. Lisäksi kuljetusyrityksille tulee velvollisuus tarkistaa, että toimitettavassa alkoholierässä on verotunniste.

Valiokunta haluaa estää väkevien viinojen markkinoinnin verkossa ja kieltäisi myös vaikuttajamarkkinoinnin sekä kohdennetun mainonnan. Mietinnössä ei otettu kantaa talousvaliokunnan esittämään Alkon aukioloaikojen laajentamiseen sunnuntaille.

KIURU pitää mietinnön esitykseen tekemistä muutoksista merkittävimpänä saatavuuden rajoittamista.

– Tämä hallituksen esitys on tehty sen verran lavealla pensselillä, että voi sanoa, että alkoholin maahantuonti nimenomaan etäostojen näkökulmasta laajenee merkittävästi.

Hallituspuolueiden odotetaan kaatavan sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön täysistunnossa ja lähettävän sen eduskunnan suuren valiokunnan muotoiltavaksi. Samaa ohituskaistaa käytettiin myös toukokuussa 2024, kun hallitus päätti nostaa vähittäiskaupassa myytävien, käymisteitse valmistettujen alkoholituotteiden vahvuuden 8 prosenttiin.