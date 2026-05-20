Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

20.5.2026 06:17 ・ Päivitetty: 20.5.2026 06:17

Valiokuntapomo avautuu hallituksen miljardiaikeista: ”Merkittävä riski”

EMMI KORHONEN / LEHTIKUVA

Hallitus hakee eduskunnalta uutta valtuutta nostaa velan enimmäismäärä 270 miljardiin euroon.

Demokraatti

Demokraatti

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk.) ei hehkuta ajatusta.

Korotusta olisi luvassa peräti 65 miljardia.

– Näin iso velkakaton korotus, toista kertaa vaalikauden aikana, vaatii perusteellisen keskustelun eduskunnassa etenkin, kun enemmistö puolueista on vastikään sopinut velkajarrusta, Lohi sanoo tiedotteessaan.

Keskustan kansanedustaja muistuttaa, että hallitus korotti velkakattoa kesällä 2024 jo 170 miljardista eurosta 205 miljardiin euroon.

– Hallitus näyttää julkisen talouden suunnitelman ja velkakattoa korottavan esityksen perusteella käytännössä luopuneen omasta tavoitteestaan taittaa velkaantuminen ja kääntää velkasuhde laskuun ylivaalikautisessa tarkastelussa.

Lohi laskee, että jos uusi velkakatto täyttyy, valtionvelkaa olisi lähes 50 000 euroa jokaista suomalaista kohden.

– Kyse ei ole vain nykyisestä velasta, vaan myös merkittävistä tulevaisuuden riskeistä. Jos suuntaa ei muuteta, päätöksiä eivät lopulta tee suomalaiset poliitikot vaan rahoittajat. Suomen aika talouden tervehdyttämisessä on käymässä vähiin.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Politiikka
19.5.2026
Häkkänen: Puolustusvoimat oli valmiina ampumaan viime perjantain droonin alas – ”Tyhjennettiin maa-, meri- ja ilma-alueet”
Lue lisää

Juhani Pihlajamaa

Kolumnit
18.5.2026
Evp-upseeri: Nämä tekniset yksityiskohdat drooniepäilyissä ovat yhä mysteeri
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
19.5.2026
Arvio: Romaanihenkilön elämä avaa silmät proosataiteen mahdollisuuksille
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU