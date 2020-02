Valko-Venäjä, Liettua ja Uusi-Seelanti ilmoittivat ensimmäisistä koronavirustartunnoista

Valko-Venäjä, Liettua ja Uusi-Seelanti ovat kukin ilmoittaneet ensimmäisistä koronavirustartunnoistaan.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Valko-Venäjällä tartunta on todettu iranilaisella opiskelijalla, joka saapui maahan Azerbaidzhanista viime viikolla. Terveysministeriön mukaan potilas on ”tyydyttävässä” kunnossa.

Ministeriön lausunnossa kerrotaan, että ne ihmiset, joiden kanssa opiskelija on ollut tekemisissä maahan saapumisensa jälkeen, on asetettu karanteeniin tartuntatautien sairaalaan pääkaupungissa Minskissä. Ministeriö sanoo myös, että kaikille Italiasta, Iranista ja Etelä-Koreasta saapuville matkustajille tehdään terveystarkastus, jollainen on jo aiemmin alettu tehdä Kiinasta saapuville ihmisille.

Liettuassa tartunta on todettu Italiasta palanneella naisella. Potilas oli tullut Liettuaan Veronasta, ja hänen oireensa ovat lieviä. Nainen on eristetty sairaalaan ja hänen perheenjäseniään tarkkaillaan.

– Teemme kaikkemme selvittääksemme, ketkä ovat olleet tekemisissä tartunnan saaneen kanssa, jotta voimme ehkäistä ennalta ja pysäyttää viruksen leviämisen, terveysministeriön lausunnossa sanotaan.

Uudessa-Seelannissa koronapotilas on saapunut maahan Iranista Balin kautta. Kuusikymppistä potilasta hoidetaan sairaalassa Aucklandissa alipainehuoneessa, jotta sairaus ei leviäisi. Potilaan kunto on viranomaisten mukaan paranemaan päin.

Potilas on tiettävästi nainen ja Uuden-Seelannin kansalainen.

Viranomaiset ovat tarjoutuneet avuksi potilaan kanssa samalla lennolla olleille, jos huoli tartunnasta herää. Viranomaisten mukaan tilanne on kuitenkin hyvin hallinnassa ja riski taudin leviämisestä laajalle on edelleen matala.

Uuden-Seelannin terveysministeri David Clark on kertonut maan asettavan tiukkoja matkustusrajoituksia Iranista saapuville ihmisille. Vastaavia toimia on jo otettu käyttöön Kiinasta tuleville.

Clark perustelee päätöstä sillä, että Iranissa koronavirus on tappanut Kiinan jälkeen eniten ihmisiä ja Iranista saatu tieto on ollut epäluotettavaa.

Maailmanlaajuisesti yli 83 000 ihmisellä on todettu koronavirustartunta, ja yli 2 800 ihmistä on kuollut. Suurin osa sekä tartunnoista että kuolemista on tapahtunut Kiinassa, josta virus myös lähti liikkeelle.