Valkoinen, maltillinen mies? – näitä nimiä on veikattu Harrisin aisapariksi

Valkoinen, maltillinen, mies ja vaa’ankieliosavaltion edustaja. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Nämä vaikuttavat olevan tärkeimmät ominaisuudet, joita Kamala Harrisin varapresidenttiehdokkaalla tulisi asiantuntijoiden mukaan olla.

Nykyisen varapresidentti Harrisin nousu Yhdysvaltojen demokraattien presidenttiehdokkaaksi vaikuttaa tässä vaiheessa jo todennäköiseltä.

STT esittelee spekulaatioiden kärjessä tiuhimmin pyörineet neljä nimeä.

Josh Shapiro

Shapiro, 51, otti vuoden 2022 Pennsylvanian kuvernöörinvaalissa selkeän voiton äärioikeistolaisesta, Donald Trumpin vaalivilppiväitteitä tukeneesta Doug Mastrianosta.

Pennsylvaniassa on presidentinvaaleissa jaossa 19 valitsijamiestä, mikä on vaa’ankieliosavaltioista eniten. Kuvernöörinä Shapiro voisi auttaa Pennsylvanian kääntämisessä demokraattien puolelle. Hän on myös osavaltion republikaanien keskuudessa suhteellisen suosittu.

Shapiro toimi aiemmin Pennsylvanian oikeusministerinä ja johti tuossa roolissa suurta huomiota saanutta selvitystä katolisessa kirkossa tapahtuneesta lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Hiljattain Shapiro on saanut kehuja reagoinnistaan Pennsylvaniassa tapahtuneeseen Trumpin salamurhayritykseen ja sen aiheuttamaan Trumpin kannattajan kuolemaan.

Mark Kelly

Kelly, 60, on senaattori Arizonasta. Hänen ansioluettelonsa on vaikuttava: hän on sekä laivaston veteraani että entinen astronautti.

Keskitien demokraatteihin lukeutuva Kelly on puhunut äänekkäästi aselakien uudistamisen puolesta sen jälkeen, kun hänen vaimoonsa kohdistui salamurhayritys vuonna 2011.

Arizona kuuluu Pennsylvanian ohella tärkeisiin vaa’ankieliosavaltioihin. Vuonna 2020 Joe Biden voitti Arizonan koko maan pienimmällä marginaalilla, joten Kelly voisi tuoda siellä Harrisille kaivattua vetoapua.

Andy Beshear

Beshear, 46, on konservatiivisen ja republikaanisen Kentuckyn pidetty demokraattikuvernööri.

Hänet valittiin jatkokaudelle viime marraskuussa Trumpin tukemaa republikaaniehdokasta vastaan. Saavutusta voi pitää merkittävänä, sillä vuoden 2020 presidentinvaaleissa Kentucky oli 26 prosenttiyksikön marginaalilla Trumpin takana.

Beshear on pyrkinyt etäännyttämään itsensä valtakunnallisesta demokraattipuolueesta ja keskittynyt osavaltion asioihin. Hän on osoittanut johtajuutta muun muassa luonnonkatastrofien iskiessä osavaltioon.

Viime kampanjassa Beshear piti esillä muun muassa Kentuckyn taloudellista menestystä, terveydenhoitoa ja aborttioikeutta. Hän on myös puhunut paljon kristinuskostaan.

Roy Cooper

67-vuotias Pohjois-Carolinan kuvernööri ei ole vuonna 1986 alkaneella poliittisella urallaan koskaan hävinnyt vaaleja. Ennen valintaansa kuvernööriksi Cooper toimi pitkään Pohjois-Carolinan oikeusministerinä.

Cooper on maltillinen demokraatti, jonka tärkeimpiä teemoja kuvernöörinä on ollut aborttioikeuden puolustaminen. Aborttioikeus näyttää nousevan tärkeäksi kysymykseksi myös presidentinvaaleissa.

Vuoden 2020 vaaleissa Pohjois-Carolinan voitto meni niukasti Trumpille noin yhden prosenttiyksikön erolla, ja tälläkin kertaa edessä saattaa olla tiukka kisa.

Joku muu?

Varapresidenttiveikkauksissa on heitelty ilmoille myös muita nimiä. Heihin kuuluvat muun muassa liikenneministeri Pete Buttigieg, Illinoisin kuvernööri J. B. Pritzker, Michiganin kuvernööri Gretchen Whitmer, Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom ja Marylandin kuvernööri Wes Moore.

Demokraattipuolue on kertonut valitsevansa presidenttiehdokkaansa verkkoäänestyksessä elokuun 7. päivään mennessä. Puoluetoimijoiden mukaan myös varapresidenttiehdokas voisi olla siihen mennessä tiedossa.

Maiju Ylipiessa / STT