Valkoinen talo syyttää tautikeskusta, Trump Obamaa: ”Petti tämän maan testauksen suhteen”

Yhdysvalloissa Valkoinen talo on vierittänyt syytä maan koronavirustestauksen ongelmista tautikeskus CDC:n niskoille.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

CDC tuotti koronavirusepidemian alkuvaiheessa viallisen testauspaketin, mikä viivytti testaamisen laajentamista Yhdysvalloissa useilla viikoilla. Valkoisen talon kauppaneuvonantaja Peter Navarro kritisoi sunnuntaina maan johtavaa terveysvirastoa julkisesti.

– Kriisin alkuvaiheessa CDC, jolla oli maailman luotetuin brändi tällä alalla, petti tämän maan testauksen suhteen, Navarro sanoi NBC:n Meet the Press -ohjelmassa.

Navarron mukaan CDC:n virheet lykkäsi massatestaamista Yhdysvalloissa.

Myös Yhdysvaltain ruoka- ja lääketurvallisuuden virasto FDA on kritisoinut CDC:tä virheistä koronavirustestien valmistamisessa.

Presidentti Donald Trump on syyttänyt edeltäjänsä Barack Obaman hallintoa siitä, että he jättivät Trumpin hallinnolle ”viallisia testejä.” Sars-CoV-2-virus tosin ilmaantui vasta vuosia Trumpin presidenttikauden alkamisen jälkeen, joten Obamalla ei ole asian kanssa mitään tekemistä.

Terveysministeri Alex Azar puolestaan puolusti CDC:tä ja sanoi, ettei viraston valmistamien testien ollut tarkoituskaan olla Yhdysvaltain testaamisen selkäranka.

– En usko, että CDC petti tämän maan. Uskon että CDC:llä on tärkeä rooli kansanterveydessä. Meille oli aina tärkeää saada yksityinen sektori mukaan kuvioihin, Azar sanoi CBS:lle.

Myös arvostettu lääketieteellinen julkaisu Lancet puolusti virastoa.

– Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö CDC olisi tehnyt virheitä, etenkin testaamisessa pandemian alkuvaiheessa. Mutta viraston rankaiseminen marginalisoimalla se, ei ole ratkaisu tähän, Lancet kirjoitti.

Kuvernöörille tehtiin testi suorassa tv-lähetyksessä.

Presidentti Trump on viime aikoina hehkuttanut Yhdysvaltain testausmääriä, mutta testien määrässä asukaslukua kohden Yhdysvallat ei kuulu aivan maailman kärkikastiin.

Worldometer-tilastosivun mukaan alle neljä prosenttia yhdysvaltalaisista on testattu, mikä on 38:nneksi eniten maailman maista. Testaamista on kuitenkin kiihdytetty merkittävästi viime viikkoina.

Laajaa testaamista pidetään tärkeänä taudin hillitsemisen kannalta. Lieväoireisien tai oireettomienkin tapausten löytäminen auttaa viranomaisia estämään tautia leviämästä.

Koronaviruksen pahimmin kurittaman osavaltion New Yorkin kuvernöörille Andrew Cuomolle tehtiin sunnuntaina koronavirustesti suorassa tv-lähetyksessä. Cuomo halusi rohkaista kansalaisia menemään testattavaksi osoittamalla, että testin ottaminen on helppoa.

New Yorkissa on kuollut koronavirukseen yli 28 000 ihmistä, mikä on miljoonaa asukasta kohden 1 456. Koko Yhdysvalloissa vastaava luku on 275, kun Suomessa se on 54.

Yhdysvalloissa on selvästi eniten koronavirukseen liittyviä kuolemia ja tartuntoja maailmassa. Kuolemia on kirjattu noin 90 000, tartuntoja on puolestaan jo reilut 1,5 miljoonaa.

Sunnuntaina kuolemia raportoitiin Johns Hopkinsin yliopiston mukaan 820, mikä on toiseksi pienin päiväluku sitten maaliskuun. Sunnuntaina kuolinluvut tapaavat aina pudota, sillä osa viikonlopun kuolemista raportoidaan vasta alkuviikosta. Yhdysvaltain kuolinluvuissa on silti ollut viime viikkoina hidasta mutta selkeää laskua.