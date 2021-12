Valkoinen talo vastaa Venäjälle: Yhdysvallat ei neuvottele Euroopan turvallisuudesta ilman liittolaisiaan ja kumppaneitaan

Psakin kommentti on vastaus aiemmin Venäjän sotilasliitto Natolle ja Yhdysvalloille osoitettuihin kauaskantoisiin turvallisuusehdotuksiin. Niiden mukaan Nato ei saisi ottaa jäsenikseen uusia valtioita. Lisäksi Venäjä vaatii, että Nato ei perusta uusia sotilastukikohtia entisen Neuvostoliiton tasavaltojen alueelle.

Venäjän mukaan ehdotukset ovat elintärkeitä sen turvallisuuden takaamiseksi.

Psakin mukaan Yhdysvallat on ”nähnyt Venäjän ehdotukset” ja keskustelee niistä eurooppalaisten liittolaistensa kanssa.

- Me emme vaaranna keskeisiä periaatteita, joiden varaan Euroopan turvallisuus on rakennettu. Niihin (periaatteisiin) kuuluu se, että jokaisella maalla on oikeus päättää omasta tulevaisuudestaan ja ulkopolitiikastaan ilman ulkopuolista sekaantumista, Psaki sanoi.