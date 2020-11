Valkoisen talon entiset esikuntapäälliköt: ”Vallanvaihdon viivästyminen voi uhata ihmishenkiä”

Clinton on jakanut kahden entisen Valkoisen talon esikuntapäällikön Washington Postissa julkaistun mielipidekirjoituksen. Andy Card työskenteli Valkoisessa talossa presidentti George W Bushin kaudella ja John Podesta presidentti Bill Clintonin kaudella.

Kirjoituksessaan Card ja Podesta toteavat, että vallanvaihdon viivästyttäminen Trumpilta presidentinvaalit voittaneelle Joe Bideille voi tulla kustannuksiltaan suuremmaksi kuin kertaakaan Yhdysvaltain historiassa.

”Viivästynyt vallanvaihto ja yhteistyön puuttuminen vallasta luopuvan ja tulevan hallinnon välillä voi hidastaa talouden toipumista, haitata rokotteen jakamista ja uhata amerikkalaisten henkeä”, Card ja Podesta kirjoittavat Washington Postissa.

It's never a good time for an outgoing administration to play politics with the timely handover of power.

Now is a particularly terrible one. https://t.co/JyT5fcUAKe

