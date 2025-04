Valtava määrä ääniä hylättiin – ministeriö käynnistää selvityksen

Oikeusministeriö selvittää, mistä alue- ja kuntavaalien hylättyjen äänten suuri määrä johtuu. Ministeriössä arvioidaan myös yhdistelmävaalien hyötyjä ja haittoja. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Oikeusministeriö pohtii myös, miten äänestäjiä voitaisiin paremmin neuvoa ja auttaa äänestyspaikalla.

Ministeriö laatii arviomuistion menettelyistä ja tilaa myös ulkopuolisen selvityksen siitä, miten äänestysprosessia yhdistelmävaaleissa voitaisiin kehittää yhdessä kuntien kanssa.

Ääniä hylättiin koko maassa alustavan laskennan perusteella aluevaaleissa noin 84 000 ja kuntavaaleissa noin 42 000.

ALUSTAVAN laskennan perusteella aluevaaleissa hylättiin 4,1 prosenttia äänistä, kuntavaaleissa 1,7 prosenttia. Vuoden 2022 aluevaaleissa hylättiin 0,4 prosenttia äänistä ja vuoden 2021 kuntavaaleissa 0,5 prosenttia.

Aluevaalilautakunnat ja kuntien keskusvaalilautakunnat vahvistavat vaalien tulokset myöhään tänä iltana, kun tarkastuslaskennat valmistuvat. Tarkastuslaskennat näyttävät, onko hylättyjen äänien osuuksissa kuntakohtaista vaihtelua. Hylkäysperusteet kussakin kunnassa käyvät myös ilmi tarkastuslaskennan tuloksista.

Ääni voidaan hylätä, jos äänestyslippu on täytetty väärin tai se on tyhjä. Äänestyslippu voidaan hylätä myös jos lippuun on merkitty toisessa vaalissa ehdolla olevan ehdokkaan numero.