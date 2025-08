Valtio-opin professori Palestiina-kipuilusta: ”On ihan hyvä, että tuodaan erimielisyydet julki”

Valtio-opin professori Tapio Raunio Tampereen yliopistosta pitää valtaoikeuden näkökulmasta terveenä, että hallituspuolueista vastustetaan presidenttiä Palestiina-kysymyksessä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Tämähän kuvastaa tätä perustuslain asetelmaa, jossa ulkopoliittinen päätöksenteko on jaettu presidentin ja hallituksen kesken. Näin ollen presidentti ei voi yksin mitään tehdä eikä määrätä muita tekemään, Raunio sanoo STT:lle.

Raunio pitää myös myönteisenä, että aiheesta käydään julkista keskustelua.

- Pidän yksiselitteisesti sitä hyvänä, että kun on eriäviä mielipiteitä, niitä uskalletaan tuoda esille ja uskalletaan tuoda nimenomaan julkisesti eikä ainoastaan jossakin tp-utvassa tai eduskunnan ulkoasiainvaliokunnassa.

Tp-utva on lyhenne sanoista tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta.

- Meillä Suomessa edelleen on sellainen linja, jossa mediakin valitettavasti kauhistelee tätä eripuraa. Tämä on ihan normaalia politiikkaa, ja on ihan hyvä, että tuodaan ne erimielisyydet julki.

PRESIDENTTI Alexander Stubb sanoi torstaina STT:n haastattelussa olevansa valmis hyväksymään valtioneuvoston esityksen Palestiinan valtion tunnustamisesta vaikka heti, jos hän sellaisen saisi.

Hallituspuolueista kristillisdemokraatit ja perussuomalaiset ovat vastustaneet tunnustamista. Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah totesi eilen Stubbin linjauksen jälkeen, ettei puolueen kanta ole muuttunut. Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kommentoi hetki ennen Stubbin ulostuloa, että perussuomalaiset ei kannata Palestiinan tunnustamista.

Raunion mukaan on mielenkiintoista havaita, että kun presidentin valtaoikeuksia on riisuttu hyvin paljon ja presidentti on sidottu hallituksen esityksiin, ainakaan kristillisdemokraatit ja ilmeisesti myöskään perussuomalaiset eivät ”kerta kaikkiaan suostu tottelemaan presidenttiä tai noudattamaan hänen ohjeitaan”.

- Saahan Stubb toivoa esitystä, mutta täytyy muistaa, että eihän hallituksen tarvitse antaa esitystä. Mutta jos sellainen annetaan nykyisen tiedon valossa, niin se voisi johtaa hallituksen kaatumiseen, Raunio toteaa.

