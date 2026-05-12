Valtiotieteilijä: Kansalaisdemokratia on taantunut Orpon hallituskaudella

Petteri Orpon (kok) hallituskaudella elinkeinoelämän valta päätöksenteossa on kasvanut, vaaliehdokkaaksi pääsy vaatii varallisuutta ja koulutusleikkaukset vievät kansalaisilta tasa-arvoisia väyliä sosiaaliseen nousuun.

Tämän kaiken tuoma toivottomuuden tunne vähentää kansalaisten yhdenvertaisia edellytyksiä käyttää demokraattisia oikeuksiaan täysipainoisesti, väittää Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin apulaisprofessori Hanna Wass.

Helsingin Sanomien julkaisemassa näkökulmakirjoituksessa Wass muistuttaa, että demokratiakehityksen muutos näkyy jo alan tutkimuksessa.

– V-Dem-instituutin näitä asioita mittaavassa demokratian tasa-arvoindeksissä Suomi on pudonnut sijalle 33. Vuonna 2023 olimme sijalla 12, hän kirjoittaa.

MERKKEINÄ kansalaisdemokratian mahdollisuuksien taantumisesta hän näkee muun muassa elinkeinoelämän vallankasvun päätöksenteossa, alueiden eriarvoistumisen ja koulutuksen rapautumisen, mikä altistaa ihmisiä poliittiselle disinformaatiolle.