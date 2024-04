Valtonen: Eskalaation kierre pitäisi saada pikaisesti katkaistua – ”Vetoamme kaikkiin alueen osapuoliin”

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) sanoo STT:lle, että Iranin ja Israelin välinen tilanne on huolestuttava ja koko Lähi-idän tilanne hyvin kriittisessä tilassa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Vaarallinen eskalaation kierre tulisi saada pikaisesti katkaistua, kuten Suomi ja muu kansainvälinen yhteisö ovat vaatineet. Suomi ja muut maat seuraavat kehitystä herkeämättä, Valtonen sanoi.

- Me vetoamme kaikkiin alueen osapuoliin niin Suomena kuin myös Euroopan unionin kautta, että kaikissa toimissa noudatettaisiin pidättyvyyttä. Ja vaikka iskut olisivat kuinka rajallisia, niin mitä enemmän niitä on, niin sitä enemmän on mahdollisuus myös virhearvioinneille tai myös virheosumille, Valtonen sanoi.

EU:n ulkoministerit ovat koolla maanantaina Luxemburgissa ja tilanne Lähi-idässä on taas kerran kokouksen asialistalla, kuten aiempinakin kuukausina. Tällä viikolla ministereillä oli Lähi-idän tilanteen takia ylimääräinen kokous tiistaina.