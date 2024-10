Valtonen oli kutsuttu perussuomalaisten ryhmän vieraaksi – “Käydään ihan sivistynyttä keskustelua asioista”

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kävi tänään kuultavana perussuomalaisten eduskuntaryhmässä. Asialistalla oli muun muassa Suomen äänestys YK:ssa sen puolesta, että Israelin siirto­kunnat miehitetyillä palestiinalais­alueilla todetaan laittomiksi ja miehitys pitäisi lopettaa vuoden sisällä. Johannes Ijäs Demokraatti

Äänestyskanta on närästänyt perussuomalaisissa ja kristillisdemokraateissa. Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah jätti jopa jälkikäteen asiasta eriävän mielipiteet tp-utvassa eli ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan ja tasavallan presidentin yhteisessä kokouksessa.

Valtonen kuvasi perussuomalaisten ryhmään mennessään käyntiä normaaliksi ja sanoi, että tarvittaessa ministerit ovat muidenkin eduskuntaryhmien käytettävissä.

Valtosen mukaan muistakin aiheista kuin YK-äänestyksestä oli määrä keskustella.

Valtonen on menossa jossain vaiheessa käymään myös kristillisdemokraattien ryhmään keskustelemaan ulkopolitiikasta ja YK-asioista laajemmin.

YK päätöslauselmat ovat Valtosen mukaan harvoin täysin mustavalkoisia.

– On hyväkin, että käydään sitten perinjuurin myös jopa takautuvasti ja samalla myös eteenpäin katsovasti läpi, miten tiettyihin ratkaisuihin on päädytty.

MEDIA kysyi Valtoselta myös, oliko Essayahin eriävä mielipide takautuvasti ja pitkä aika äänestyksen jälkeen jätettynä jonkinlainen työtapaturma.

Valtonen tuntui ajattelevan, etteivät pienen kristillisdemokraattisen puolueen resurssit olisi riittäneet siihen, että olisi pysytty ajan tasalla:

– En sinänsä ota tp-utvan käytöntöihin kantaa, mutta tietysti täytyy huomata se, että kristillisdemokraattien paitsi eduskuntaryhmä myös ministeriryhmä on pieni. Siellä on valtavasti omia asioita mutta myös seurattavia asioita, en tiedä. En usko, että tässä on mitään tapaturmaa käynyt mihinkään suuntaan, hän pohdiskeli.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä kertoi medialle ennen Valtosen tapaamista, että perussuomalaisten ryhmän jäseniä oli kutsunut Valtosta ryhmään.

– Tuli asioiden ajankohtaisuuden vuoksi toivetta, että kuultaisiin. Ei se kuitenkaan ole mitenkään poikkeuksellista. Meillä oli viime viikolla työministeri (Arto) Satonen (kok.) kuultavana työmarkkina-asioista. Näitä tulee välillä.

– Hyvähenkisesti lähdetään liikkeelle. Käydään ihan sivistynyttä keskustelua asioista, Mäkelä ennakoi Valtosen kanssa ennen kyselytuntia käytyjä keskusteluja.