Valtonen: Ukraina lähettää Suomeen droonintorjuntadelegaation

Ukraina lähettää Suomeen asiantuntijadelegaation jakamaan osaamistaan droonitorjunnassa, kertoo ulkoministeri Elina Valtonen (kok.). DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Asiasta viestipalvelu X:ssä kertoneen Valtosen mukaan Ukrainan kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää niin droonien kuin niiden torjuntajärjestelmienkin nopeassa kehittämisessä.

Valtonen keskusteli tänään Ukrainan ulkoministerin Andri Sybihan kanssa Venäjän hyökkäyssodan lopettamisesta kahdenkeskisessä tapaamisessa. Valtonen on Brysselissä, jossa hän osallistuu EU:n ulkoministerien kokoukseen.

Valtonen sanoi ennen tapaamistaan Sybihan kanssa toivovansa, että Venäjä edistää vankienvaihtoa Ukrainan kanssa.

- Viime kädessä tarvitsemme kattavan vankienvaihdon, jossa vapautetaan kaikki kummankin osapuolen hallussa olevat sotavangit, Valtonen kommentoi toimittajille ennen ulkoministerikokousta.

- Pidämme tätä myös luottamusta lisäävänä askeleena, hän jatkoi.

SYBIHAN mukaan kaksikko keskusteli myös Euroopan roolista Ukrainan rauhanprosessista ja rintamatilanteesta sekä Ukrainan mahdollisesta EU-jäsenyydestä.

- Viimeaikaisten droonitapausten osalta vahvistin, että Ukraina on valmis lähettämään asiantuntijaryhmän Suomeen, Sybiha kirjoitti X:ssä.

Sybihan mukaan tarkoituksena on jakaa Ukrainan osaamista ja auttaa ilmapuolustuksessa.

Lauantaina alkaneeseen kolmen päivän tulitaukoon kuului osana myös sotavankien vaihto, jossa kumpikin maa vaihtaa tuhat vankia. Toistaiseksi vankienvaihto ei ole toteutunut.

Sekä Venäjä että Ukraina ovat syyttäneet toisiaan tulitauon rikkomisesta.

ULKOMINISTERIT keskustelevat maanantaina muun muassa Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa ja Lähi-idän tilanteesta. Pöydällä on myös sopimus Länsirannan väkivaltaisten siirtokuntalaisten vastaisista pakotteista. EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas sanoi ennen kokousta odottavansa, että pakotteista päästään sopuun.

Sopu pakotteista olisi nyt mahdollinen, kun pakotteita vastustanut Unkarin pääministeri Viktor Orban ei ole enää maan johdossa. Diplomaattilähde arvioi Politicolle uskovansa täysin siihen, että Unkari suostuu pakotteisiin. Péter Magyar valittiin viikonloppuna virallisesti Unkarin uudeksi pääministeriksi.

Alkuperäisessä pakote-ehdotuksessa mainittiin myös Israelin äärioikeistolaiset ministerit Itamar Ben-Gvir ja Bezalel Smotrich, mutta heidän nimensä poistettiin myöhemmin luettelosta.

EU-MAAT pääsivät sopuun samankaltaisista pakotteista väkivaltaisia siirtokuntalaisia vastaan kaksi vuotta sitten.

Osalle maista pakotteet väkivaltaisia siirtokuntalaisia vastaan eivät riitä. Ranska ja Ruotsi penäävät lisäksi tulleja Länsirannan israelilaisista siirtokunnista peräisin oleville tuotteille. Politicon mukaan tullit noussevat keskusteluihin tänään.

Lisäksi erityisesti Espanja on vaatinut Israelin ja EU:n välisen assosiaatiosopimuksen jäädyttämistä. Politicon mukaan on kuitenkin epätodennäköistä, että pyrkimykset keskeyttämiseksi saisivat riittävästi kannatusta.

Frida Ahonen/STT