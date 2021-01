Valtteri Bottas avaa tietä SM-Tunturissa – Ajaako formulatähti myös Suomen MM-rallin? – ”Jos vain järkevä paketti saadaan kasaan”

Odotettu ja ennakoitu uutinen Suomen toisesta MM-rallista näki päivänvalon Rovaniemellä pinkeässä kolmenkymmenen asteen pakkasessa ja auringonpaisteessa MM-sarjan promoottorin sekä AKK Sports Oy:n vahvistettua, että helmikuun lopussa ajetaan legendaarinen Tunturiralli, myös lajin korkeimmalla tasolla. Pertti Knuuttila

Mahdollisuus Suomen toiselle MM-rallille aukesi, kun Ruotsi ilmoitti peruvansa helmikuun MM-rallin pahentuneen koronaepidemian aiheuttaman tautitilanteen takia.

Tänä viikonloppuna ilman yleisöä ajettavan rallin SM-sarjan avauksen aattona, oli kolmannen kerran ”Tunturiin” osallistuva F1-kuljettaja Valtteri Bottas hyvillään uutisesta.

– Hieno uutinen. Upeat pätkät. Hienot maisemat. Tosin ei minulla muista ralleista paljon kokemustakaan, summasi Bottas.

Myöskään MM-Tunturiin osallistumista helmikuun lopussa ei Mercedeksen formulatähti sulje pois.

– Ei se ole mahdotonta. En ole vielä ehtinyt kenenkään kanssa puhua, mutta ei ole poissuljettua. Jos vain järkevä paketti saadaan kasaan, hän suunnitteli.

– Nyt tavoitteena on välttää lumityöt ja saada sähläys pois. Varmuutta on nyt saatu ajamiseen ja se näkyikin jo tänään shakedownin ajoissa.

Tunturirallin vitsaus on ollut kovalla pakkasella tiestä nouseva lumipöly, joka jää leijumaan tielle peittäen takaa tulevien näkyvyyden.

– Kyllä pölyä nousi jo nyt nuotituksessa. Kisassa se ei meitä perjantaina haittaa, kun olemme reitillä ensimmäisinä, kertoi Bottas.

Vuodesta 1966 ajettu Tunturiralli ajetaan nyt 56. kerran. Rallin henkilöitymä, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja, Mr. Tunturiralli Heikki Poranen on tyytyväinen MM-arvoon.

– Hyvä homma. Viimein finaaliin. Tein työn, mikä määrättiin. Tästä nyt jatketaan sitten eteenpäin yhdessä AKK:n kanssa. Taustat täytyy olla kunnossa, muuten homma ei tällä aikataululla, kertoi pikakomennuksestaan tyytyväisenä Poranen.

– Kun Ruotsissa sataa vettä, täällä pöllyää lumi, kiteytti Poranen, joka nyt on täyttämässä koko MM-sarjan oikeaa talvirallikiintiötä.

Toiveet myös jatkossa MM-Tunturista ovat hämärät. Ruotsilla on sopimus ensi vuoden MM-rallin järjestämisestä. Viime vuonna Värmlannissa ja osin Norjassa ajettua ralli jouduttiin lyhentämään, kun lämmin sade sulatti tiestön.

AKK Sports Oy:n tuore toimitusjohtaja Riku Bitter on myös hyvillään nyt löydetystä ratkaisusta.

– Miljoonabudjetti on onnistuttu tekemään. Siitä kiitos kuuluu pääosin Lapin alueelle ja Rovaniemelle sekä näiden alueiden yrityksille. Pääyhteistyökumppaniksi löytyi pien- ja keskisuurten yritysten rahoitukseen erikoistunut Capitalbox. He ovat valinneet markkinointikanavakseen autourheilun. He olivat mukana myös Kouvolassa järjestetyssä rallicrossin MM-osakilpailussa viime kesänä, kertoi Bitter.

– Samanlaista tapahtumaa tänne ei ehditä rakentamaan kuin Jyväskylässä. Yleisön päästämistä seuraamaan myös selvitetään jatkuvasti, herkästi viranomaisohjeistuksia kuunnelleen ja yhteistyötä tehden, selvitti Bitter.

Hän myöntää, että kyllä Viron viime syksyn pikapikaa koronarajoituksin järjestetty MM-ralli Tartossa loi meille paineita. Tilanne oli hyvin erilainen silloin ja heillä rahoituksen saaminen näytti olevan paljon helpompaa.

– AKK:n puheenjohtaja Jarmo Mahonen sanoi, että nyt mahdollisuus. Yrittäkää saada kasaan, taustoitti Bitter suomalaista talvista rallihenkeä, mikä syntyi joulukuun puolessa välissä Ruotsin peruuntumisen jälkeen.

Jyväskylän MM-rallin kilpailunjohtaja ja rallin SM-sarjan promoottori Kai Tarkiainen on tehnyt ison työn myös MM-Tunturin onnistumiseksi.

– Rallin reitti tulee olemaan noin 260 kilometriä, kaikkia erikoiskokeita on ajettu aiemmin Tunturirallissa. Ajosuuntia muutetaan, että he, jotka ajavat täällä nyt voivat osallistua myös helmikuussa, kuvaili Tarkiainen MM-rallin erikoiskokeita.

– Herkällä korvalla seurataan tautitilannetta. Yhteistyötä on tehty Rovaniemen ja Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broaksen kanssa. Systeemit on luotu hyvässä hengessä, kertoo Tarkiainen.

– Ei kukaan voi sanoa tai ilmoittaa mikä on tautitilanne puolentoista kuukauden päästä. Ministeriöihin emme ole vielä olleet yhteydessä, mutta tulemme olemaan, sanoi Tarkiainen.

– MM-ralliin saapuvat helmikuun lopussa ovat tulossa tänne töihin, eikä työmatkailua ole estetty, tarkensi Tarkiainen.

Tämän viikonlopun SM-avauksessa ajetaan seitsemän erikoiskoetta, jotka ovat yhteispituudeltaan 216,44 kilometriä. Koronaepidemian takia kolme erikoiskoetta on jouduttu perumaan. Voittajaa odotetaan maaliin Mäntyvaaran raviradan maalirampille lauantai-iltana klo 18.20.