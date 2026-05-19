Talous

19.5.2026 05:36 ・ Päivitetty: 19.5.2026 05:36

Vanhojen asuntojen kauppamäärät vähenivät 9 % vuoden takaisesta

Arja Jokiaho/Demokraatti

Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat maaliskuussa 4,1 prosenttia vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus.

Suurista kaupungeista hinnat nousivat vain Oulussa, runsaat kaksi prosenttia.

Reippainta hintojen laskua kirjattiin Vantaalla, missä asunnot halpenivat noin yhdeksän prosenttia vuoden takaisesta.

Kiinteistönvälittäjien kautta tehtiin maaliskuussa vajaat 3 400 vanhojen osakeasuntojen kauppaa. Määrä oli yhdeksän prosenttia pienempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Asuntohintojen alamäki on ehtinyt tulla suomalaisille tutuksi viime vuosina. Koko maan tasolla vanhojen osakeasuntojen kuukausittaiset hinnat ovat olleet laskussa vuoden takaiseen verrattuna syksystä 2022 lähtien.

Asuntolainojen viitekorkoina käytetyt euriborit lähtivät maaliskuussa jyrkkään nousuun Iranin sodan seurauksena. Korkojen nousu jarruttaa asuntokauppaa ja hidastaa hintojen kääntymistä nousuun, toteaa OP Pohjola tiistaina julkaistussa asuntomarkkinakatsauksessaan.

Maaliskuussa vanhojen osakeasuntojen myyntiajat lyhenivät hieman edelliskuuhun nähden. Keskimääräinen myyntiaika oli koko maan tasolla 130 päivää, kun se helmikuussa oli 137 päivää.

Suurista kaupungeista nopeimmin asunnot liikkuivat Oulussa, missä keskimääräinen myyntiaika oli 106 päivää. Pisimmät keskimääräiset myyntiajat olivat Espoossa ja Kauniaisissa, 155 päivää, sekä Vantaalla, 145 päivää.

