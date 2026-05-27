27.5.2026 06:36 ・ Päivitetty: 27.5.2026 06:36

Vanhustenhoivasta löytyi isoja puutteita – hoitajien vähyys ja kielitaitopulmat lisäävät riskejä

Lupa- ja valvontavirasto löysi lukuisia puutteita ikäihmisten palveluihin tehdyssä tehostetussa valvonnassa. Työvoimapula ja hoitajien heikko kielitaito tuovat hoitoon turhia riskejä.

Valvontaa tehtiin keväällä, Lupa ja valvontavirasto tiedottaa.

Merkittävimpinä puutteina esiin nousi henkilöstön vähyys sekä heikko kielitaito. Myös asiakkaiden itsemääräämisoikeuden tunnistamisessa oli puutteita.

Monissa hoitoyksiköissä henkilöstömitoitus on laskettu lain sallimaan minimiin, vaikka lain mukaan mitoituksen on vastattava asiakkaiden palveluiden tarvetta.

KIELITAITOPULMIEN lisäksi henkilöstön osaaminen ja perehdytys eivät ole aina kunnossa, Lupa- ja valvontavirasto havainnoi.

- Suomenkieliset hoitajat ovat epävarmoja, ymmärtävätkö vieraskieliset hoitajat annettuja ohjeita ja kertomansa mukaan he joutuivat antamaan paljon tukea työtehtävien hoitamisessa, Lupa- ja valvontaviraston sosiaali- ja terveysalan yksikön päällikkö Niina Oresmaa sanoo tiedotteessa.

Kielitaidon puute voi pahimmillaan vaarantaa potilasturvallisuutta erityisesti muistisairaiden palveluissa.

VAKAVAMPIIN havaintoihin kuului esimerkiksi asiakkaan sitomista epäasianmukaisella tavalla. Joskus asiakkaat eivät pääse välttämättä lainkaan ulos eikä heille ole järjestetty päivän aikana tekemistä.

Kevään havaintojen perusteella Lupa- ja valvontavirasto sanoo aikovansa laajentaa hyvinvointialueiden valvontaa.

