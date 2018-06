Vapaavuori ja Orpo ottivat Turussa yhteen sotesta: ”En usko, että tätä pystyisi näyttelemään, ihan kavereina tässä ollaan”

Kokoomuksen Turun puoluekokouksessa purkautuivat tänä iltana suurimmat paineet, kun kulttuurikeskus Logomossa nähtiin odotettu Helsingin pormestari (kok.) Jan Vapaavuoren ja puolueen puheenjohtajan Petteri Orpon sote-yhteenotto.

Sotettaako-tilaisuudelle oli varattu aikaa tunti. Tämän jälkeen Orpo ja Vapaavuori olivat vielä vartin verran median tavattavissa, mistä he sopivat ilmeisesti tilaisuuden aikana tekstiviestitse.

Varsinaisessa Sotettaako-tilaisuudessa käytettiin alkuun pitkiä puheenvuoroja.

Orpo aloitti puhuen 12 minuuttia. Hän kävi läpi sote-uudistusyritysten pitkän historian ja päätyi sitä kautta selvittämään, miksi hallituksen malli on nyt se mikä se on. Kokoomuksen asettamat tavoitteet ovat Orpon mukaan tällä hetkellä lähtökohtaisesti tavoitettavissa, mutta prosessin myötä nähdään, vastaako esitys lopulta hallituksen ja kokoomuksen tavoitteita.

– Arvioinnin paikka lopullisesti on, kun eduskunnassa alkaa tulla valmista.

”Hyvä Petteri.”

Orpon jälkeen kansanedustaja Sari Raassinan (kok.) vetämässä tilaisuudessa puheenvuoron sai oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.). Hän kuuluu hallituksen reformiministeriryhmään, jossa sotea käsitellään. Tällä hetkellä on valmisteilla hallituksen vastine perustuslakivaliokunnan valinnanvapauslausuntoon.

Häkkänen puhui 7 minuuttia. Usein hillitysti esiintyvä oikeusministeri puolusti, tällä kertaa suorastaan markkinoi sote-uudistusta kokoomus-väellle. Perustuslakivaliokunnan valinnanvapauslakiesitykseen vaativat muutoksetkin ovat Häkkäsen mukaan vain yksityiskohtien muuttelua ja esimerkiksi soten rahoituksen kokonaisuus on hänen mukaansa ”hansikkaassa”.

– Tämä on järkevä uudistus, sen takia tämä tehdään.

Ensimmäisen ”yleisöpuheenvuoron” sai pormestari Vapaavuori, joka puhui reilut kuusi minuuttia.

– Hyvä Petteri. Voit olla varma siitä, että minusta ei ole kivaa olla sinun kanssa eri mieltä. Ollaan kuljettu yhtä tietä ja kuljetaan tämän jälkeenkin, Vapaavuori sanoi ennen kuin haukkui sote-uudistuksen.

– On kyse maan hallintohistoriaan isoimmista reformista. Tämä ei ole mikään päivänperhonen, vaalitaktinen kysymys. Tämä ei voi ollla arvovaltakysymys, Vapaavuori jatkoi.

”On naiivia ajatella, ettei tulisi maakuntaverotusta.”

Hänen mukaansa kukaan ei oikein tiedä, mitä sote- ja maakuntauudistuksessa ollaan tekemässä, minkä myöntää hallitus itsekin.

Vapaavuori muistutti asiantuntijalausuntoihin vedoten, ettei tiedetä edes tuottaako sote hallituksen lupaamia säästöjä vai sittenkin tappiota.

Vapaavuoren mukaan Suomeen synnytetään nyt kunnallishallinnon rinnalle maakuntahallinto. Nämä olisivat tulevaisuudessa kinassa keskenään ja molemmat riippuvaisia valtion rahoista.

– On naiivia ajatella, ettei tulisi maakuntaverotusta ja ettei se olisi progressiviinen, Vapaavuori muistutti.

– Edelleenkään ei ole kiva olla eri mieltä, mutta koen että tämä on taistelu, joka on käytävä.

Varsinaiselle keskustelulle ei jäänyt kovin paljon aikaa. Yleisön kysymyksiin vastaamassa Orpon ja Häkkäsen rinnalla oli myös sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Sari Sarkomaa.

Kävi ilmi, että Sari Sarkomaa ei haluaisi puhua lainkaan maakunnista vaan sote-kunnista.

– Katsotaan saanko tahtoni läpi eduskunnassa, Sarkomaa sanoi keskustelun aikana.

Sote-kunta-termiä on aiemmin käyttänyt SDP:n omasta sote-mallista puhuessaan puheenjohtaja Antti Rinne (sd.).

”Minua harmittaa se, että Petteri ei ole nyt pyytänyt minua.”

Yleisötilaisuuden jälkeen seuranneessa vartin mediahetkessä kaksikko Orpo ja Vapaavuori esiintyivät jopa häkellyttävän hyväntuulisina, siihen nähden miten kovin sanoin vallankin Vapaavuori on aiemmin mediassa sote- ja maakuntauudistusta moukaroinut. Varsinaista jännitystä tai erityistä latausta ei tosin ollut havaittavissa kummankaan puheessa yleisötilaisuudessakaan.

Ehkä tarkoitus oli tasoitella ristiriitoja kokoomuksen 100-vuotisen puoluekokouksen kunniaksi. Toisaalta on pohdittu myös, ajaako kokoomus sote-uudistuksessa kaksilla rattailla. Vapaavuoren ja Orpon pressin jälkeen asia saattoi jäädä monen mielissä auki.

– Olemme myös avoimesti pystyneet tässä koko matkan ajan keskustelemaan keskenään, jopa, ei nyt ihan joka kerta, mutta usein varoittelemaan, että tehdään jotakin. Hyvin reilussa hengessä tätä keskustelua on käyty, Vapaavuori avasi Orpon ja hänen välejään.

Orpon ja Vapaavuoren mukaan asiat riitelevät.

– En usko, että tätä pystyisi näyttelemään, ihan kavereina tässä ollaan, Orpo sanoi medialle.

– Sen verran tämä on ehkä vaikuttanut ja minua harmittaa se, että Petteri ei ole nyt pyytänyt minua pitämään kannatuspuheenvuoroa puheenjohtajakamppailussa huomenna tuolla salissa. Jos olisi pyytänyt, kyllä minä olisin pitänyt, Vapaavuori jatkoi.

Tosin Orpolle ei ole puheenjohtajakisassa haastajaa.

”Seuraavaksi menee toisen asteen koulutus.”

Esiin nousi kysymys maakuntien verotusoikeudesta. Nyt sitä ei ole luvassa, mutta voisiko näin olla tulevaisuudessa.

– Ei se ole mikään salaisuus, että jotkut ovat sen verotusoikeuden puolella ja jotkut vastaan. Erityisesti alkuvaiheessa haluamme pitää tämän liikkeellelähdön hallituksen ja eduskunnan käsissä. Jatkossa voidaan katsoa mitä tehdään, Orpo sanoi.

Vapaavuori pelkää verotusoikeuden myöntämistä maakunnille.

– Minä näen sillä tavalla, että aitoa itsehallintoa ei ole ilman verotusoikeutta. Nyt se on poliittisesti sovittu, että ensi vaiheessa ei tule, mutta pitkästä juoksussa on minusta itsestään selvää, että tulee verotusoikeus. Jopa juristina koen, että jos tällainen malli luodaan, niin siellä jopa ikään kuin pitäisi olla verotusoikeus. Se avaa sitten uusia riskejä sekä kokonaisverotuksen tason noususta. Tämä on yksi noin 38 syystä, jolla tätä vastustan. Tämä on merkittävä syy, hän sanoi.

Vapaavuori ennusti, että maakuntavaltuustoista tulee eräänlaisia ”minieuroparlamentteja”, jotka keskittävät ensimmäiset 20 vuotta energiansa siihen, että ne vaativat itselleen lisää tehtäviä.

– Ainakin riski on, että seuraavaksi menee toisen asteen koulutus ja sitten menee jotain muuta, hän jatkoi.

”Se on hämmentävää.”

Orpon mukaan puoluekokousväki on sote-uudistuksesta rauhallisella mielellä, Vapaavuoren mukaan hämmentynyttä.

– Minä uskon, että enemmistö on asiassa minun kanssani samaa mieltä, mutta kuitenkin tukee Petteriä puheenjohtajana. Se on hämmentävää, Vapaavuori sanoi.

Kummatkin kiersivät kysymyksen siitä, miitä tarkoittaa kokoomukselle, jos Vapaavuori lopulta voittaa taistelun.

– Ei tämä ole henkilöitten välinen taistelu. Minusta on tosi surullista, että vuonna 2018, kun tehdään maan historian suurinta hallintoreformia, että se yritetään henkilöidä. Ei tämä ole henkilöiden välinen kisa, tämä on asioiden, näkökulmien, tulokulmien ja mielipiteitten välinen kisa, Vapaavuori sanoi.

– Siksi me olemme tässä nyt, että me haluamme väittää, että tässä ei ole henkilöiden välinen vaan asioiden välinen kiista. Minusta se, jos ylipäänsä sosiaali- ja terveyspalveluja ei 10 vuoden jappasemisen jälkeen saada seuraavaan vaiheeseen ja eteenpäin, on huono asia, Orpo jatkoi.

Vapaavuori ei enää puhunut yhtä suoraan ja varmasti kuten aiemmin, että sote-uudistus kaatuu.

– Tämä asia ratkeaa ennen ensi vaaleja tavalla z y tai z, hän sanoi.

– Tämä ratkeaa hyvissä ajoin ennen eduskuntavaaleja. Sen jälkeen maailma on paljon selkeämpi, Orpo jatkoi.

Vapaavuori painotti todenneensa monesti, että kyseessä on Helsingin historian suurin edunvalvontakysymys – jos ei lasketa huomioon sitä, kun pääkaupunkioikeudet siirtyivät Turusta Helsinkiin. Hänen mukaansa onkin suorastaan virkavelvollisuus vastustaa sote- ja maakuntauudistusta.

– Kun vielä otetaan huomioon, että meidän kaupunginvaltuusto äänin 82–3 on päättänyt jyrkästi vastustaa uudistusta, minun virkavelvollisuuteni on yrittää kaataa sitä. Totta kai pyrin vaikuttamaan eduskuntaan, mutta en minä tässä sillä tavalla tee, että yksitellen kävisin kansanedustajia läpi ja yrittäisin heitä muiluttaa. Se tapahtuu yhteiskunnallisen keskustelun kautta, hän päätti.