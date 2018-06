Vapaavuori saamassa ensimmäisen puheenvuoron pian alkavassa sote-mittelössä – Orpo vastaa Harakalle: Pilottirahapäätöstä ei peruta

Kansanedustaja Timo Harakka (sd.) vaatii Sipilän (kesk.) hallitusta perumaan soten valinnanvapauspilotteihin lupaamansa rahat, koska tällaista päätöstä ei olisi voinut perustuslakivaliokunnan kannan mukaan tehdä.

– Oli hallituksen toiminnassa sitten kyse ennakoivasta päätöksestä tai linjauksesta, tai mistä tahansa aikomuksesta, niin tiettyyn tarkoitukseen on jyvitetty yksityiskohtaisia summia rahaa. Ainoa oikea teko on peruuttaa toukokuun 15. päivänä tehty rahanjako, 100 miljoonaa euroa, samoin kuin lisätalousarvion toinen 100 miljoonan euron varaus, Harakka sanoi tänään Demokraatille.

Hallituksen pilottikaavailut nousivat esille, kun perustuslakivaliokunta antoi viime perjantaina lausuntonsa soten valinnanvapaudesta. Lausunnossa pidetään ongelmallisena, että hallitus on hätäillyt ja alkanut toimeenpanna pilotteja ennen kuin valinnanvapauslakia on hyväksytty. Ongelmalliseksi hallituksen toiminnan ovat nähneet myös perustuslakiasiantuntijat.

Sote-uudistuksen valinnanvapauspilotti hakijoille onkin nyt ilmoitettu sosiaali- ja terveysministeriöstä, että valmistelu on pysäytetty perustuslakivaliokunnan lausunnon johdosta. Valinnanvapauspilotointia ei ole kuitenkaan ministeriön mielestä varsinaisesti päätetty tai aloitettu, rahaa kokeiluihin ei ole laitettu jakoon.

– Tämä on osa ehdollista päätösprosessia, joka nyt on keskeytetty, sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Kirsi Varhila sanoi eilen Demokraatille.

”Ei pilotteja itsessään ole keskeytetty.”

Valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) mielestä prosessissa ei ole tapahtunut virheitä. Demokraatti haastatteli Orpoa Turussa meneillään olevassa kokoomuksen puoluekokouksessa.

– Olen sen perustuslakivaliokunnan lausunnon lukenut. Siinä kritisoidaan pilottien kriteerejä ja valmistelua. Siksi nyt sosiaali- ja terveysministeriö minun käsittääkseni – pysäyttää on väärä termi – koska he tarkentavat, Orpo pyörittelee.

Orpo ei siis puhuisi pilotoinnin eli valinnanvapauskokeilujen keskeyttämisestä.

– Minusta se on vähän väärä termi, koska ei pilotteja itsessään ole keskeytetty, sitä ajatusta vaan se että perustuslakivaliokunnan huomiot pitää ottaa huomioon. Sitä työtä tehdään nyt. Se mitä minä olen sanonut, valtiovarainministerinä nimenomaan, että minä huolehdin omalta osaltani siitä, että yhtään euroa ei makseta minnekään ennen kuin on lainvoimaisia päätöksiä. Se on varmaan oleellisinta.

Orpo ei ole vetämässä takaisin pilotointiin ehdollisesti ohjattuja rahoja.

– Ei, mutta mitään ei makseta ja sitten niille piloteille tehdään sellainen sisältö, että se vastaa perustuslain vaateita.

”Sen sanon, että paljon tässä on työtä.”

Demokraatti paljasti eilen, että perustuslakivaliokunta on tiedustellut perustuslakiasiantuntijoita esteellisyyspäiviä 6.8.–28.9.2018. Käytännössä tämä tarkoittanee sitä, että perustuslakiasiantuntijoita kuullaan uudessa sote-käsittelyssä aikaisintaan elokuun 6. päivänä.

Näin ollen hallituksen sote-seikkailu siis jatkuu eduskunnassa kesätauon jälkeenkin. Tätä hallituspuolueet eivät ole vielä halunneet ääneen vahvistaa.

Orpo sanoo, ettei voi tämän tiedon perusteella omaa mielipidettään soten aikataulusta linjailla. Hän haluaa nähdä hallituksen perustuslakivaliokunnan lausuntoon työstämän vastineen ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan arvion heidän työmääränsä jatkosta. Tämän jälkeen sote etenee perustuslakivaliokuntaan uudestaan.

Eli Orpo ei vieläkään sano, että soten käsittely siirtyy syksyyn.

– En mutta sen sanon, että paljon tässä on työtä. Paljon on työtä.

Vapaavuori saamassa ensimmäisen puheenvuoron.

Vasta alkaneen kokoomuksen Turun puoluekokouksen tunnelmaa Orpo kuvaa hyväksi.

– Tämä väki tulee tänne puoluekokoukseen linjaamaan tulevaa. Sitten meillä on näitä ajankohtaisia asioita, ne ovat vähän niin kuin toinen juttu. Hyvällä mielellä on väki liikkeellä. Itse ainakin olen.

Hän toivoo eritoten kokoomuksen periaateohjelmasta laajaa keskustelua.

– Se linjaa laaja-alaisesti, millainen puolue kokoomus on. Se mikä korostuu läpi linjan on se, miten me luotamme ihmiseen. Me haluamme antaa vapauksia, mutta sitten myöskin se vastuu tulee sieltä vastaan. Vastuun ja vapauden tasapaino. Se, että uskotaan ihmiseen. Se näkyy läpi linjan siinä, että haluamme antaa ihmiselle mahdollisuuksia pärjätä ja rakentaa omaa elämäänsä, kaikille tasavertaisesti, Orpo sanoo ja kuulostaa tutun kokoomuslaiselta.

Kestävä kehitys korostuu Orpon mukaan vahvasti uudessa periaateohjelmassa.

Orpon toive periaateohjelman nousemisesta isoon osaan tuskin toteutuu. Jo tänä iltana kello 18 järjestetään Sotettaako-tilaisuus, jonne paikan päälle on ilmoittautunut myös sote-kriitikko, Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.).

Alkujaan tilaisuuden puhujatiedoissa taisi lukea vain oikeusministeri Antti Häkkäsen (kok.) nimi. Sittemmin myös Orpon nimi on ilmaantunut ohjelmatietoihin mukaan tilaisuuden avaajana. Oliko pakkopaikka, kun Vapaavuori on paikalla, että tällöi pitää olla Orponkin puolustamassa?

– Ei. Väärin. Koska tämä oli minun ideani, että järjestetään tällainen tilaisuus. Sen tähden, koska minä en halunnut, ettei ole riittävää foorumia puhua. Kyllähän täällä voi eri aloitteiden ja periaatenohjelmankin keskellä puhua sotesta. Luodaan erilaisia foorumeita, se oli ajatukseni alusta lähtien, että minä avaan sen, Orpo vastaa.

– Ei ole salaliittoja tässäkään. Oli tarkoitus, että minä avaan sen.

Saako Jan Vapaavuori puheenvuoron?

– Totta kai, ensimmäisenä varmaan.

”Sehän antaa sekavan kuvan.”

Kokoomuslaisia äänestävistä hallituksen sote-uudistuksen olisi valmis hylkäämään 41 prosenttia vastaajista, kannastaan epävarmoja on 31 prosenttia. Sitä tukee ainoastaan 28 prosenttia kokoomuksen äänestäjistä, kertoi tänään julkaistu Alma-tutkimus.

Kokonaisuudessaan 48 prosenttia eli lähes puolet suomalaisista katsoo, että eduskunnan ei pitäisi hyväksyä hallituksen esitystä sote-uudistuksesta.

Myös Jan Vapaavuori on kiinnittänyt tutkimustulokseen Twitterissä huomiota.

– 75 % suomalaisista asuu 21 suurimmalla kaupunkiseudulla. Ilmeisesti kaupunkiseutujen ulkopuolellakaan kaikki suomalaiset eivät suhtaudu kovin myötämielisesti hallituksen makuhankkeeseen, Vapaavuori kirjoittaa. Makuhanke tarkoittaa maakuntauudistusta.

Orpo sanoo, ettei ihmettele, että suomalaiset suhtautuvat tällä hetkellä sote-uudistukseen kriittisesti.

– Kun tämä jatkuu ja jatkuu ja velloo tämä tilanne. Kun aina löytyy jotain uusia asioita, mitä pitää korjata. Sehän antaa sekavan kuvan. Kun olen tosi paljon puhunut ihmisten kanssa eri puolilla Suomea, päällimmäinen viesti on se, että koettakaa nyt hyvänen aika saada se valmiiksi.

Orpo arvelee, että kyselyn tulos heijastaa turhautumista.

– Tietenkin myöskin opposition monien tahojen kritiikki on kovaa.