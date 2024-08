Vapautetut vangit ovat päässeet kotimaihinsa

Yhdysvaltalainen toimittaja Evan Gershkovich ja muita Venäjältä vapautettuja vankeja on laskeutunut Yhdysvaltoihin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Samalla lentokoneella saapuivat myös entinen Yhdysvaltain merijalkaväen sotilas Paul Whelan sekä yhdysvaltalais-venäläinen toimittaja Alsu Kurmasheva.

Vangit laskeutuivat lähellä pääkaupunki Washingtonia sijaitsevalle sotilaslentokentälle myöhään illalla paikallista aikaa.

Saapuvia vankeja vastassa olivat heidän läheistensä lisäksi Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ja varapresidentti Kamala Harris.

Länsimaat vapauttivat eilen suuressa vankienvaihdossa kymmenen venäläistä, ja Venäjä vapautti yhteensä 16 länsimaalaista ja venäläistä. Länsimaiden luovuttamien venäläisten joukossa oli kaksi alaikäistä.

OSA Venäjältä ja Valko-Venäjältä suuren vankienvaihdon yhteydessä vapautetuista vangeista on pelännyt henkensä puolesta, Saksan liittokansleri Olaf Scholz sanoo.

Liittokansleri oli ottamassa vastaan Saksaan saapuvia vankeja Kölnin lentokentällä. Hän kuvaili kohtaamisen olleen liikuttava ja sanoi, etteivät monet vangeista odottaneet vaihdon tapahtuvan nyt.

Saksa sopi ottavansa vastaan yhteensä 12 vankia, joista viidellä on Saksan kansalaisuus. Vapautettujen vankien joukossa on muun muassa saksalainen Rico Krieger, joka tuomittiin Valko-Venäjällä kuolemaan vakoilusyytteistä.

Saksa on puolustanut päätöstä vapauttaa elinkautista tuomiota istunut Venäjän turvallisuuspalvelun agentti Vadim Krasikov, jonka Venäjän presidentti Vladimir Putin on aiemmin viitannut haluavansa vapaaksi. Krasikov sai tuomionsa tshetsheenikomentajan surmaamisesta, jota saksalainen tuomioistuin on pitänyt Venäjän valtiollisten toimijoiden tilaamana.

IHMISOIKEUSJÄRJESTÖ Amnesty Internationalin Saksan-haara kritisoi vankienvaihtoa ja sanoi sen mahdollisesti rohkaisevan Venäjän hallintoa ottamaan entistä enemmän poliittisia vankeja.

Liittokansleri Scholz sanoi torstaina, että päätös oli vaikea mutta pelasti ihmishenkiä.

Myös Putin oli torstai-iltana vastassa moskovalaisella lentokentällä kahdeksaa vankienvaihdossa vapautettua Venäjän kansalaista. Presidentti onnitteli heitä paluustaan kotimaahansa.

Venäjän armeijassa palvelleita vankeja hän kiitti uskollisuudesta valalle, velvollisuudelle ja isänmaalle.