“Vapisiko käsi yhtään?” – SDP:stä jyrähdys ja erityiskysymys perussuomalaisille

Työministeri Arto Satonen (kok.) kertoi eilen työrauhalainsäädännön uudistuksen sisällöstä ja hallituksen etenemisestä asiassa. Sopimisen sijaan tiedossa on lisää sanktioita, valiokunnan sd-jäsenet arvioivat.

– Työnantajien tilanne säilyy ennallaan. Uutena asiana on nostettu esiin myös henkilökohtaiset sakot. Se ei sovi oikeuskäytäntöömme. Tähän asti järjestäviä liittoja tai ammattiosastoja on rangaistu lakoista, jos sopimuksia ei ole noudatettu, tiedotteessa todetaan.

Valiokunnan varapuheenjohtaja Lauri Lyly painottaa, että hyvä ja luottamuksellinen neuvottelujärjestelmä takaa paremmin työehtosopimusten noudattamisen ja vähäisen lakkojen määrän, ei niiden rajaamiset ja sakkojen kasvattaminen nelinkertaiseksi.

Lakkoja on saatu parhaiten estetyksi hänen mukaansa Ruotsissa sillä, että keskinäinen vuorovaikutus ja tasavertainen kohtelu toteutuu aina työpaikoilla asti. Ruotsissa on käytössä työntekijän tulkintaetuoikeus kiistatilanteissa. Lisäksi Ruotsissa työntekijöillä on parempi tiedonsaantioikeus sekä edustus yrityksen hallinnossa.