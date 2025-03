Varapresidentti Vance Grönlannissa: Ihmetteli kylmyyttä ja ilkeili Tanskalle

Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vance on tehnyt kiistellyn vierailunsa Grönlantiin, jota Yhdysvallat havittelee Tanskalta.

Perjantaina Yhdysvaltain asevoimien Pituffikin tukikohtaan saapunut Vance vitsaili sotilaille, ettei kukaan kertonut hänelle miten kylmää alueella on, ja luonnehti lämpötilaa ”cold as shit”.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan Vance sanoi tukikohdassa pitämässä lehdistötilaisuudessa, että Pituffikia ympäröivä alue on ”vähemmän turvallinen” kuin 30-40 vuotta sitten.

Vancen mielestä Tanska ei ole investoinut riittävästi pitääkseen tukikohdan aluetta turvallisena. Varapresidentti ei kertonut, millaista turvallisuutta tai sen puutetta hän väitteillään tarkoitti.

- Viestimme Tanskalle on yksinkertainen: ette ole tehneet hyvää työtä grönlantilaisten eteen. Siksi Trumpin politiikka on mitä on, Vance sanoi.