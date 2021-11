Varapuheenjohtaja Niina Malm Harjavallan Pirtillä: Politiikassa on kylmä vaihe menossa

Harjavallan Sosialidemokraatit juhlivat lauantaina 6.11.2021 kokoustilansa Harjavallan Pirtin käyttöönottoa suuren remontin jälkeen. Tilaisuudessa poliittisen katsauksen piti SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm. Pertti Rajala Demokraatti / Satakunta

Niina Malmin mukaan politiikassa on kylmä vaihe menossa. Ei ole huumorintajua, ei satiiria, mieltä pahoitetaan niin somessa kuin eduskunnan istuntosalissa. Tosin asiat ovat toisin valiokuntatyössä.

-On valitettavaa, että Kokoomus ja Perussuomaliset ovat löytäneet toisensa. Jussi Halla-Aho esitti Perussuomalaisten valtuuston kokouksessa, että he ovat myös valmiita menemään samaan hallitukseen Kokoomuksen kanssa. Tämän puheen perustella suomalaisille on tulossa kylmää kyytiä. Tämä on hyvää muistaa, kun menemme aluevaaleihin ja tuleviin eduskuntavaaleihin. Politiikasta puuttuu myös empatia. Onneksi Eduskunnan valiokunnissa hallituspuolueiden kanssa pystymme tekemään yhteistyötä, Niina Malm totesi.

Hallituksen toimien ansiosta olemme päässeet nopeasti kiinni kasvuun

Vaaleissa ihmiset haluavat keskustella vanhusten palveluista, terveydenhuollosta, lasten palveluista, itse asiassa siitä kaikesta, mistä aluevaaleissa on kyse

-Näistä asioista on puhuttava aluevaaleissa, eli konkreettisesti siitä miten palvelut järjestetään. Kyse on ennen muuta, miten sosiaali- ja terveyspalvelujen lähipalvelut järjestetään, ei talousvaaleista, kuten Kokoomus esittää, Niina Malm totesi.

Sosialidemokraatteja on aiheetta moitittu huonosta talouden hoidosta. Jos kriisiä ei olisi hoidettu elvyttämällä, olisimme pulassa. Hallituksen toimien ansiosta olemme päässeet nopeasti kiinni kasvuun.

-Tässä kohtaa elvytys on ollut todella tärkeää. Työllisyys nousee kovaa vauhtia. Väitän, että sosialidemokraattisella pääministerillä on ollut suuri merkitys kaikessa tässä. Hyvä esimerkki on, että tulevassa lisätalousarviossa valtionvelka vähenee 2 miljardilla. Tämä viesti on saatava läpi suomalaisille.

-Vaikka nyt menee hyvin, ensi keväänä on 370 miljoonaa sopeutettavaa. Tämä asia on hallituksessa yhdessä sovittu. Tähän liittyy myös 110 miljoonaa lisää työllisyystoimiin. Jos pysymme nykyisessä talouden kasvussa, on hyvä päivittää näitäkin lukuja ensi keväänä. Kuitenkin ikäviäkin päätöksiä on tehtävä, kun ne ovat välttämättömiä, Niina Malm muistutti.

Korjatussa Pirtissä kiitettiin pitkäaikaisia puoluetyön tekijöitä

Pirtin remontti oli pitkä ja epäonninenkin seikkailu. Se aloitettiin kesällä 2020 ihan viattomasti pienenä pintaremonttina. Tarkoitus oli uusia aikansa elänyt keittiö, vaihtaa vanhat särisevät valot nykyaikaisiksi led -valoiksi ja piristää yleisilmettä maalaamalla seinät.

-Koko johtokunnan voimin ryhdyttiinkin työhön. Remontin aikana seinän sisältä paljastui mittava vesivahinko. Remontista tulikin sitten vähän isompi, kun kävi ilmi, että Pirtin koko lattia on revittävä auki ja kuivatettava. Kaikki ei mennyt kuten Strömsössä. Urakoitsijakin piti välillä vaihtaa. Valmista piti olla vappuna 2021, mutta kuivatustyö venyi. Uudelleenrakentamisen alkuun päästiin vasta toukokuussa 2021. Syyskuussa päästiin viimein jatkamaan keittiön asentamista ja nyt me vihdoin avaamamme Pirttiä uudelleen käyttöön, Harjavallan Sosialidemokraattien puheenjohtaja Maija Kuusisto-Länsineva kertoi Pirtin käyttöönottojuhlassa.

Tilaisuudessa Harjavallan Sosialidemokraatit myönsi puolueen kunniakirjan pitkäaikaisesta sitoutumisesta puoluetyöhön seuraaville yhdistyksen jäsenille. Huomionosoitukset saivat Tuija Ketola, Eila Koivunen, Meeri Lamminen, Timo Lukka, Raimo Lähteenmäki, Reijo Nummikari, Markku Perkiö, Erkki Pulkkinen, Markku Rauta, Matti Salomäki, Heli Tomminen ja Pirjo-Riitta Tuomela.

Puolueen kunniakirjan pitkäaikaisesta sitoutumisesta puoluetyöhön saaneita Harjavallan Sosialidemokraattien jäseniä