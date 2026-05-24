Varapuheenjohtajakisa ratkesi: heistä tuli SDP:n uusi puoluekärki

SDP:n puoluekokous valitsi sunnuntaina puolueen varapuheenjohtajiksi kansanedustajat Nasima Razmyarin, Niina Malmin ja Pinja Perholehdon. Demokraatti Demokraatti

Nasima Razmyar uusi aiemman pestinsä puolueen ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Hän sai kokousedustajilta 904 ääntä. Toiseksi tuli Malm 745 äänellä, kolmanneksi 625 ääntä saanut Perholehto.

Varapuheenjohtajiston vaali oli Tampereen puoluekokouksen ensimmäinen todellinen kilpailutilanne. Puheenjohtaja Antti Lindtman ja puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi valittiin ilman äänestyksiä, koska heille ei ilmoittautunut vastaehdokkaita.

Varapomotehtäviä tavoittelivat myös kansanedustajat Juha Viitala ja Jani Kokko, mutta heidän äänimääräeronsa kärkikolmikkoon jäi melkoiseksi. Puoluekokous katsoi kokeneen naiskolmikon ylivoimaisesti sopivimmaksi tehtävään.

RAZMYAR oli varapuheenjohtajakisan ennakkosuosikki, mutta häntä pidettiin julkisuudessa linjaltaan myös selkeästi nykyisen puoluejohdon haastajana.

Voittopuheessaan Razmyar sanoi uskovansa, että puoluekokouksesta lähtee ensi kevään vaaleja kohti yhtenäinen, Antti Lindtmanin pääministeriyttä tavoitteleva SDP.

– Tällä porukalla voitetaan vaalit, Razmyar kannusti kokouskansaa. Lisää aiheesta Nyt tuli kovaa puhetta SDP:n huipulta: Perussuomalaisilla ei asiaa demarijohtoiseen hallitukseen

Varapuheenjohtajien kausi kestää poikkeuksellisesti vain vuoteen 2028 asti. Tuon jälkeen SDP siirtyy henkilövalinnoissa nelivuotisiin johtajuuskausiin.