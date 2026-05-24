24.5.2026 11:06 ・ Päivitetty: 24.5.2026 11:34

Varapuheenjohtajakisa ratkesi: heistä tuli SDP:n uusi puoluekärki

Anna-Liisa Blomberg
Varapuheenjohtajat Nasima Razmyar (vas), Niina Malm, Pinja Perholehto ja puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi.

SDP:n puoluekokous valitsi sunnuntaina puolueen varapuheenjohtajiksi kansanedustajat Nasima Razmyarin, Niina Malmin ja Pinja Perholehdon.

Nasima Razmyar uusi aiemman pestinsä puolueen ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Hän sai kokousedustajilta 904 ääntä. Toiseksi tuli Malm 745 äänellä, kolmanneksi 625 ääntä saanut Perholehto.

Varapuheenjohtajiston vaali oli Tampereen puoluekokouksen ensimmäinen todellinen kilpailutilanne. Puheenjohtaja Antti Lindtman ja puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi valittiin ilman äänestyksiä, koska heille ei ilmoittautunut vastaehdokkaita.

Varapomotehtäviä tavoittelivat myös kansanedustajat Juha Viitala ja Jani Kokko, mutta heidän äänimääräeronsa kärkikolmikkoon jäi melkoiseksi. Puoluekokous katsoi kokeneen naiskolmikon ylivoimaisesti sopivimmaksi tehtävään.

RAZMYAR oli varapuheenjohtajakisan ennakkosuosikki, mutta häntä pidettiin julkisuudessa linjaltaan myös selkeästi nykyisen puoluejohdon haastajana.

Voittopuheessaan Razmyar sanoi uskovansa, että puoluekokouksesta lähtee ensi kevään vaaleja kohti yhtenäinen, Antti Lindtmanin pääministeriyttä tavoitteleva SDP.

– Tällä porukalla voitetaan vaalit, Razmyar kannusti kokouskansaa.

Varapuheenjohtajien kausi kestää poikkeuksellisesti vain vuoteen 2028 asti. Tuon jälkeen SDP siirtyy henkilövalinnoissa nelivuotisiin johtajuuskausiin.

