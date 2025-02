”Varmaan nyt kannattaisi peiliin katsoa, jos tavara osuu tuulettimeen” – eduskunta kinasteli veronalennuksista

SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen nosti eduskunnan torstain kyselytunnilla esiin pieni- ja keskituloisten verotuksen, jota SDP on esittänyt alennettavaksi kohentaakseen kansalaisten ostovoimaa.

Salissa äidyttiin vertailemaan hallituksen politiikkaa ja SDP:n veroehdotuksia. Perussuomalaisten Miko Bergbom kysyi pääministeri Petteri Orpolta (kok.) erikseen, että eihän hallitus ota verolinjassaan mallia sosialidemokraateista.

– Arvoisa puhemies, emme ota, Orpo vastasi.

Joona Räsänen toivoi puheenvuorossaan, että Orpo tarkistaisi näkemystään. Sen jälkeen hän esitteli lyhyesti SDP:n ehdotusta.

– On totta, että miljoonaperijä maksaisi vähän enemmän. On totta, että ministeriaitiossa istuva maksaisi vähän enemmän, mutta keskituloinen palkansaaja maksaisi SDP:n esityksillä vähemmän veroja kuin hallituksen esityksillä. Ja sehän tämän asian pihvi on, Räsänen paalutti.