Varmistiko varjoviisikko tuen jo eduskuntaan tuoduille esityksille? – vihreiden Mikkosen ja keskustan Kurvisen vastauksissa vähintäänkin sävyero

Stubbin hallituksen loppu muistetaan siitä, että hallituspuolueiden kansanedustajat äänestivät hallituksen omia esityksiä vastaan. Johannes Ijäs Demokraatti

Kun Marinin hallituksessa on hiottu viime päivät sopua siitä, mitkä lait ehditään vielä antaa eduskunnalle, mediassa on spekuloitu myös sillä, voisivatko hallituspuolueet pyrkiä pysäyttämään myös jo eduskunnalle annettuja lakihankkeita.

Yksi tällainen laki saattaisi olla esimerkiksi luonnonsuojelulaki, joista vihreillä ja keskustalla on jo aiemmin ollut kinaa. Keskustan on pelätty jarruttavan sitä.

Hallituspuolueiden lakihankkeiden etenemistä käsitteli niin kutsuttu varjoviisikko, jossa vihreitä edusti sisäministeri Krista Mikkonen ja keskustaa maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen.

Krista Mikkonen sanoo, että varjoviisikossa puhuttiin siitä, että hallituksen jo antamiin laiesityksiin ei kajota.

– Tietysti normaalin käytännön mukaisesti, että ne jotka on tänne yksimielisenä saatu – saamelaiskäräjälain osalta tiedetään, että on erilainen tilanne. Mutta ne, jotka täällä eduskunnassa ovat, etenevät ihan normaalisti ja nyt sitten nämä viimeiset, jotka annettiin, Mikkonen totesi Demokraatille ennen kyselytuntia tänään.

Sovittiinko käytännössä, että hallituspuolueet tukevat jo annettuja esityksiä?

– Niin kuin siinä tiedotteessa todettiin, ei ole mitään esityksiä, muutoksia niihin liittyen, että täällä olevat jollain tavalla riitautettaisiin käsittelyyn enää. Ne on tänne annettu yksimielisenä ja ne viedään loppuun.

”Lainsäädäntösuunnitelmaa koordinoiva ministerityöryhmä ei ole käsitellyt tai ehdottanut muutoksia jo eduskunnassa käsittelyssä oleviin ehdotuksiin”, asia muotoiltiin Mikkosen viittaamassa valtioneuvoston tiedotteessa.

Uskotte, että esimerkiksi luonnonsuojeluun liittyvät asiat viedään (läpi)?

– Kyllä.

Mikkonen painottaa, että lakien edistämisessä noudatetaan normaaleja pelisääntöjä. Käytännössä siis eduskunnan valiokunnat voivat tehdä muutoksia lakeihin ja hallituspuolueet osaltaan sopivat yhteisymmärryksessä muutoksista keskenään vastuuministeriä kuunnellen. Tällainen sopu oli Mikkosen mukaan osa kokonaisuutta ja hän sanoo nyt luottavansa, että yhdessä sovitusta pidetään kiinni. Mikkonen painottaa pelisääntöjen tärkeyttä.

Uskotteko nyt siihen, että tässä ei nähdä sitä, että äänestetään (hallituspuolueista) hallituksen esityksiä vastaan?

– Kyllä minä katson, että tämän hallituksen toimintakykyä on tässä matkan varrella muutamaan kertaan koeteltu. Tässä nyt yhteinen sopu saatiin ja nyt on tärkeätä, että tällä mennään loppuun asti. En kyllä näe, että tässä nyt enää kannattaa mitään venettä ruveta kenenkään keinuttamaan.

KUN keskustan varjoviisikon jäseneltä, Antti Kurviselta kysyy, sovittiinko varjoviisikossa jotakin jo annetuista esityksistä, Kurvinen toteaa ykskantaan, että ”varjoviisikon toimeksiantoon eivät kuuluneet eduskunnassa jo olevat esitykset”.

Mikkosen ja Kurvisen vastaukset saattavat kummatkin sopia yhteen edellämainitun valtioneuvoston tiedotteen muotoilun kanssa, jonka mukaan varjoviisikossa ei ”käsitelty tai ehdotettu” muutoksia jo eduskunnassa käsittelyssä oleviin ehdotuksiin.

– Kyllähän pelisäännöt koskevat aina kaikkia, hallituksessa kun ollaan, Kurvinenkin tosin toteaa.

– Valitettavasti viime päivinä ja viikkoina näin ei ole aina tapahtunut, kuten nähtiin saamelaiskäräjälain osalta. Mutta mennään eteenpäin ja nyt pitää keskustan mielestä keskittyä suureen kuvaan, Kurvinen lausui medialle ennen kello 17:ta eduskunnan kyselytuntia.

Luonnonsuojelulain etenemistä Kurvinen ei halunnut kommentoida.

– Luonnonsuojelulaki on ympäristövaliokunnassa ja sitä varmaan kommentoi ympäristövaliokunnan puheenjohtaja tai vaikkapa eduskuntaryhmän puheenjohtaja.

Hallituksen käsistä eduskuntaan eivät edenneet lakiesitysten muodossa muun muassa arvonnousuvero, ansiosidonnaisen työttömyysturvan euroistaminen, T&K-verovähennys ja ruuhkamaksujen puitelaki.

Keskustalle tärkeä alueellinen opintolainahyvitys jäi myös hallituksen pöydälle.

Miten selitätte kannattajille sen, että alueellinen opintolainahyvitys ei nyt etene?

– Selitämme sen sillä, että sille ei löytynyt kannatusta hallituksessa. Nyt varmasti sitten vaalien jälkeen saadaan toivottavasti sellainen eduskunta, että sille löytyy kannatusta. Minä uskon siihen, että meidän kannattajille on kaikista tärkeintä se, että kannamme vastuuta isosta kuvasta eli siitä, että Suomen Nato-jäsenyys toteutuu, Suomen rajat pysyvät turvallisena, Suomen sisäinen järjestys ja turvallisuus säilyy, meillä voidaan lämmittää asunnot, kukaan ei kaadu sähkölaskuihin ja meillä on ruokaa ja energiaa täällä kaikille ihmisille. Se on mielestäni meidän kannattajille tärkein asia, Antti Kurvinen vastasi.

PÄÄMINISTERI Sanna Marinilta (sd.) tiedusteltiin jo päivällä ennen eduskuntaryhmän (kello 14) kokousta, luottaako hän pääministerinä siihen, että jo tuotuja lakiesityksiä ei aleta hallituksen sisältä riitauttamaan ja onko asiasta sovittu?

– Itse pitäisin kyllä erittäin vakavana ja valitettavana sitä, jos hallituksen yksimielisesti eduskuntaan tuomia lakiesityksiä täällä eduskunnan päässä riitautettaisiin jonkin ryhmän toimesta. Meillä on selkeät menettelyt ja pelisäännöt eikä mistään muusta ole sovittu, Marin vastasi medialle.

– Pelisäännöt ovat ne, että jos valiokunnassa halutaan muutoksia tehtyihin, annettuihin lakiesityksiin, niistä neuvotellaan vastuuministereiden kanssa yhdessä hallituspuolueiden kansanedustajien kanssa ja sitten noita muutoksia voidaan tehdä tältä pohjalta. Mutta on tärkeää, että näistä pelisäännöistä pidetään kiinni. On kyllä erittäin valitettavaa, jos jokin ryhmä sitten katsoo oikeudeksensa näitä pelisääntöjä rikkoa.

Onko tästä merkkiä, että näin voisi käydä?

– Hallituksessa on viisi puoluetta ja jokainen puolue omalta osaltansa on vastuussa siitä, minkälaista yhteistyö on. Sosialidemokraatit pitävät siitä kiinni, että hallituksen eduskuntaan tuomia esityksiä puolustetaan ja näitä pelisääntöjä puolustetaan, mitkä olemme yhdessä sopineet, Marin totesi.