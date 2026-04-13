13.4.2026 06:06 ・ Päivitetty: 13.4.2026 06:06

Varoitus eduskunnasta: Hallitus ottamassa vakavan riskin – ”Tietoista piittaamattomuutta”

Eduskunnan hallintovaliokunnan keskustalaiset jäsenet Petri Honkonen, Hanna Räsänen ja Mika Riipi vaativat hallituspuolueilta muutoksia hankintalakiesitykseen.

Heidän mukaansa hallitus on ottamassa tietoisesti vakavan riskin kyberturvallisuudessa ja altistamassa kriittiset ICT-palvelut vakaville toimintahäiriöille ja tietomurroille.

Keskustalaisten mukaan kyse ei ole enää hallituksella tietämättömyydestä, vaan tietoisesta piittaamattomuudesta Suomelle ja suomalaisille koituvista riskeistä. Asiasta ovat varoitelleet useat asiantuntijat.

– Kyse on kansalaisten tietoturvasta ja yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittisten palvelujen suojasta. Kun asiantuntijat ovat varoittaneet seurauksista toistuvasti etukäteen, hallitus kantaa täyden vastuun, jos vahinkoja syntyy.

Hallintovaliokunta on antamassa esityksestä lausuntonsa keskiviikkona.

– Kysymys on suoraan siitä, altistaako hallitus esimerkiksi ihmisten potilastiedot Vastaamo-tyyppisille tietomurroille, hakkeroinnille sekä ICT-järjestelmät pitkille käyttökatkoksille ja kyberhyökkäyksille. Jos näin tapahtuu, vastuu ei ole hyvinvointialueilla, kunnilla tai niiden virkamiehillä, vaan kovakorvaisella hallituksella, Räsänen varoittaa tiedotteessa.

Huomasitko nämä?

Ville Jalovaara

Kirjallisuus
13.4.2026
Arvio: Tarina siitä, kuinka yksi hurmosmies muutti Venäjän ja maailmanhistoriaa
Lue lisää

päätoimittaja: Petri Korhonen
Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

