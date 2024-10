Varoitus: puhelimien ja muiden akkulaitteiden yölataaminen merkittävä paloturvallisuusriski

Akkulaitteiden yölataus aiheuttaa merkittävän paloturvallisuusriskin, korostaa Suomen pelastusalan keskusjärjestö (Spek). DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Asiantuntija Lauri Lehto varoittaa julkisuudessa esillä olleesta ajatuksesta, jonka mukaan perheen puhelimet kannattaisi ladata yhteisellä yölatauksella.

Viime aikoina mediassa ovat olleet esillä alustavat valtakunnalliset suositukset lasten ja nuorten älylaitteiden vapaa-ajan käytölle. Kansallinen aivoterveysohjelma on tehnyt ehdotuksen suosituksista, joissa on perheille tietoa älylaitteiden vaikutuksista lasten aivoterveydelle.

- Ymmärrämme hyvin lasten digirauhan tarpeen. Akut olisi kuitenkin syytä ladata hyvissä ajoin ennen nukkumaan menoa. Jos puhelinta lataa yöllä, se voi aiheuttaa ärhäkän tulipalon, palontorjuntatekniikan asiantuntija Lehto toteaa Spekin tiedotteessa.

Helsingin kaupunki kertoi äskettäin sosiaalisessa mediassa, että sen pelastuslaitos on sammuttanut runsaasti akkupaloja viime kuukausina.

PELASTUSALAN keskusjärjestö painottaa, että lapsille tulisi opettaa akkulaitteiden oikea käyttö jo pienestä pitäen.

- Olisi tärkeää opettaa lapsille, että akun latausta pitää aina vahtia hereillä. Silloin pystyy reagoimaan mahdollisiin outoihin ääniin ja hajuihin, jotka voivat liittyä alkavaan paloon, Lehto lisää.

Ongelmana onkin, että yöllä akun kuumenemista tai ylilatausta ei huomaa ajoissa.

- Saimme kansalaisilta tärkeää palautetta yölatauksen vaarallisuudesta ja muokkaamme suosituksia tämän osalta. Suosittelemme, että puhelimien lataaminen tehdään turvallisesti ja valvotusti päiväsaikaan, kertoo kansallisen aivoterveysohjelman ohjelmapäällikkö Markku Holmi Spekin tiedotteessa.

Vaikka akut tulee siis ladata jo ennen yötä, tuo ei tarkoita sitä, että kännykkä saa ja voi olla käytössä sängyssä myöhäisiltaan asti.

– Ajatuksena on, että puhelimet pysyvät poissa makuuhuoneista häiritsemästä aivoterveydelle tärkeää rauhoittumista ja yöunta, Holmi kertoo.

AKKUPALON syitä voivat Spekin mukaan olla esimerkiksi ylilataus, korkea lämpötila tai laitteen vikaantuminen.

Akkupalot ovat nopeita ja aggressiivisia, joten yöllä nukkuessa ei ehdi havaita riittävän nopeasti laitteen ylilatausta ja laitteen kuumenemista tai palon syttymistä.

- Akkupaloissa on tavalliseen paloon verrattuna se huono puoli, että ne voivat olla paljon rajumpia ja nopeampia. Niitä on myös erittäin vaikea sammuttaa itse toisin kuin tavallista alkavaa paloa, koska akku tuottaa palamisessa tarvittavan hapen itse ja on usein koteloituna laitteen sisälle, Lehto sanoo.

Spek on nostanut akkujen lataamiseen liittyvän paloturvallisuuden esille myös peruskoulun 1.-2.-luokille suunnatussa maksuttomassa Palojärki.fi-materiaalissa.

Tänä syksynä pelastusalan keskusjärjestö myös julkaisee verkkosivuillaan www.spek.fi ohjeita akkulaitteiden turvallisuudesta.