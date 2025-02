Varsinais-Suomen demareiden aluevaalilista täynnä – Turun SDP julkaisi kuntavaaliohjelmansa

Varsinais-Suomen SDP on saanut aluevaalilistansa täyteen, ehdokkaita listalla on 98. Turussa SDP sai valmiiksi kuntavaaliohjelmansa. Demokraatti Demokraatti

Varsinais-Suomen SDP nimesi viimeiset aluevaaliehdokkaansa tiistaina, jolloin listalle lisättiin viimeiset viisi ehdokasta. Heidän joukossaan on Turun SDP:n pormestariehdokas, apulaispormestari Piia Elo.

Elo kertoo tiedotteessa saaneensa kasvatuksen ja opetuksen apulaispormestarina ja aluevaltuutettuna toimiessaan saanut nähdä miten palveluketjut Turun ja Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varhan välillä toimivat – tai eivät toimi.

– Turun pormestarin tulee kaikin keinoin, myös aluevaltuutettuna, olla varmistamassa, että palveluketjut ovat sujuvat ja jokainen turkulainen saa palveluja silloin, kun niitä tarvitsee, Elo kiteyttää tiedotteessa.

SDP:n aluevaaliohjema on luettavissa piirijärjestön sivuilta.

TURUN SDP:n edustajisto hyväksyi kuntavaaliohjelman keskiviikkona. Turun SDP:n puheenjohtaja Mari Lahti sanoo sosialidemokraattien haluavan olla tekemässä kaikille reilua Turkua.

– Reiluus on oikeudenmukaisuutta ja sitä, että kenenkään taakka ei kasva kohtuuttomaksi. Politiikassa on aina kyse arvovalinnoista, Lahti sanoo tiedotteessa.

– Erityisen tärkeitä nämä valinnat ovat silloin, kun kaikkeen ei ole varaa. SDP haluaa huolehtia jokaisen turkulaisen hyvästä arjesta, lasten turvallisesta kasvusta, kaiken ikäisten turkulaisten hyvinvoinnista, vehreästä ja viihtyisästä elinympäristöstä ja kaupungin elinvoimaisuudesta, hän jatkaa.

Vaaliohjelma rakentuu kahden teeman varaan. Ensimmäinen on ”Hyvä elämä ja arki”, toinen on ”Kestävästi kasvava ja elinvoimainen Turku”.

– Ensimmäisen kokonaisuuden tiivistäisin siihen, että jokaisella turkulaisella tulee olla oikeus turvalliseen kasvuun ja hyvään oppimiseen, ja että kaupunkilaisten aktiivisuutta ja harrastamista tulee edistää hyvinvoinnin lisäämiseksi, Lahti sanoo.

– Kestävä kasvu ja elinvoimaisuus puolestaan tarkoittaa, että tavoittelemme Turusta Suomen parasta työllisyyden edistäjää, vehreää, viihtyisää, toimivaa ja turvallista kaupunkia, sekä kestävää kasvua ja taloudenpitoa – sitä, että Turku on reilu ja turvallinen kaikille, Lahti kertoo.

SDP:N pormestariehdokas Piia Elo on kuluneella kaudella toiminut kasvatuksen ja opetuksen apulaispormestarina. Hän nostaa vaaliohjelmasta esiin, että SDP haluaa, että Turussa on oikeus turvalliseen kasvuun ja oppimiseen.

Hänen mukaansa tämä tarkoittaa, että Turussa on jatkettava SDP:n johdolla aloitettua koulu- ja päiväkotitilojen sekä oppilaitosten korjaamista ja uudisrakentamista. Elon mukaan ensi kaudella on pikaisesti tuotava päätöksentekoon Pansion monitoimitalo, Varissuon koulu sekä ammatillisen koulutuksen tekniikan kampus. Lukiokoulutuksen tilakysymys on hänen mukaansa myös ratkaistava, jotta jokaisella on mahdollisuus työrauhaan.

SDP haluaa turvata, että Turussa on jatkossakin osaavaa työvoimaa varhaiskasvatuksessa ja esittää, että Turkuun on perustettava moniammatillinen harjoittelupäiväkoti yhdessä toisen asteen, ammattikorkeakoulun ja yliopiston kanssa.

– Kaikkien koulutusasteiden yhteinen harjoittelupäiväkoti tarjoaisi ainutlaatuisen mahdollisuuden jokaiselle alan opiskelijalle saada tuntumaa päiväkotien moniammatilliseen arkeen ja innostaisi jäämään alalle, Elo maalaa tiedotteessa.

– Turussa on ainutlaatuinen tilaisuus tehdä uutta, sillä täällä on laadukkaat oppilaitokset ja monipuolinen palvelurakenne.

Turun SDP haluaa panostaa osaavaan ja riittävään henkilöstöön varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle, jotta jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus rauhalliseen ja turvalliseen kasvuun.

– Tällä kaudella olemme joutuneet säästämään maan hallituksen leikkausten takia käsipareista, lapset kohtaavista aikuisista ja se näkyy lasten ja nuorten kasvavana huonovointisuutena ja lisääntyvinä oppimishaasteina, Elo sanoo.

– Siksi Turun SDP haluaa vaalitavoitteissaan turvata työrauhan pienemmillä ryhmäkoilla, purkamalla koulujen välistä segregaatiota ja huolehtimalla siitä, että opiskeluhuollon palvelut ovat riittäviä kaikissa kouluissa ja oppilaitoksissa kaikille.

SDP:n mielestä Turussa pitää kokeilla kokonaiskoulupäivä -toimintamallia, jossa erityisesti pienempien koululaisten turvallista arkea tuetaan aamu- ja iltapäiväkerhojen lisäksi erilaisella harrastustoiminnalla koulujen yhteydessä.

– Kouluja tulee avata yhä enemmän erilaisille kerho-, yhdistys ja liikuntaseuratoiminnalle ja tätä on koordinoitava siten, että jokaisella lapsella on mahdollisuus turvalliseen ja aktiiviseen arkeen myös koulupäivän jälkeen.